"Проблема для мирового порядка": еще одна страна НАТО предупреждает о возможном конфликте с РФ

По данным Генштаба Румынии, страна должна провести правовые реформы, чтобы лучше предотвращать возможные боевые действия на своей территории.

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1 февраля Румыния присоединилась к ряду стран НАТО, чьи высокопоставленные представители высказывают предостережения от возможного конфликта с Россией. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил, что его страна на данный момент не готова к возможной войне с Россией, но подчеркнул, что необходимо серьезно рассматривать данную угрозу. Об этом сообщает издание Newsweek.

Предупреждение главы Генерального штаба Вооруженных сил Румынии последовало за заявлением генерала Патрика Сандерса, главнокомандующего армией Великобритании, который на прошлой неделе призвал британские власти готовиться к массовой мобилизации из-за потенциального расширения конфликта в Украине, и его возможного воздействия на другие страны.

Перед высказыванием Сандерса министр обороны Германии Борис Писториус, в интервью, опубликованном 19 января, предупредил, что Россия может совершить нападение на НАТО в течение следующих пяти-восьми лет. В свою очередь, голландский адмирал Роб Бауэр в прошлом месяце подчеркнул необходимость поддержания высокой боеготовности со стороны НАТО.

"Российская Федерация стала проблемой для мирового порядка, для демократии. На самом деле это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Если он [Путин] победит в Украине, главной целью будет Республика Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я более чем убежден, что политикой президента Путина будет эскалация в обозримом будущем", — сказал Влад.

Относительно возможности того, что президент России Владимир Путин мог бы начать войну в другом регионе, Георгица Влад отметил, что "население Румынии, так же как и всего Европейского Союза, должно быть встревожено". Относительно инцидента с разбившимся в сентябре российским беспилотником на территории Румынии, Влад отметил, что его страна "не обладает боевыми системами" и подчеркнул необходимость правовых реформ для более эффективной предотвратительной работы против атак беспилотников.

Напомним, что осенью 2023 года иранские дроны-камикадзе Shahed упали на территории Румынии. Сдетонировали беспилотники, запущенные ночью вооруженными силами РФ для ударов по Одесской области. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что это "очередное подтверждение" угрозы со стороны России для других стран.

Власти Румынии заявили, что жителей села Плауру возле Измаила намерены переселить из-за российских обстрелов. Местные жители сообщили, что российские беспилотники, которые атакуют украинский Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко. "Когда ты ложишься спать, ты не знаешь, проснешься ли ты утром", — рассказал один из жителей румынского села Плауру Марсель Нице.