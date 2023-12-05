"Будем тесно сотрудничать": Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

По словам румынского премьера Марчела Чолаку, Бухарест имеет много преимуществ, которые в будущем пригодятся. Речь и про безопасность и про географическую близость.

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Румыния намерена сыграть ключевую роль, когда речь идет идти о восстановлении Украины. Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 декабря.

Отмечается, что это про восстановление, которое начнется уже после завершения войны. Бухарест намерен помогать Киеву справляться с последствиями трагедии, которую принесла Российская Федерация.

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что у его страны есть огромное количество преимуществ, которые пригодятся в будущем. Речь про: безопасность, географическую близость, морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение.

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Все эти возможности могут в будущем быть использованы американскими партнерами, которые также захотят участвовать в реконструкции Украины.

Бухарест при этом намерен поддерживать Киев столько времени, сколько понадобится для полной победы и восстановления.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Румынию и ее премьера за такую колоссальную поддержку в сложное время и за сотрудничество в Черном море.

"Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать в будущем, и последствия будут заметны в достигнутом прогрессе", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что Словения готова выделить гранты до 5 млн евро на восстановление Украины. По словам замминистра восстановления Анны Юрченко, гуманитарная помощь, предоставленная Любляной, является самой большой помощью, которую страна оказала кому-либо за последнее десятилетие.