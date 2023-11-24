Восстановление Украины: Словения готова выделить гранты до 5 млн евро

По словам замминистра восстановления Анна Юрченко, гуманитарная помощь, предоставленная Словенией, является самой большой помощью, которую страна оказала кому-либо за последнее десятилетие.

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Словения готова выделять гранты до 5 миллионов евро на инфраструктурные объекты. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Агентство восстановления сообщило, что состоялась встреча словенской делегации с главой Агентства Мустафой Найемом и замминистра инфраструктуры Анной Юрченко. На встрече обсуждалось сотрудничество со Словенией в восстановлении Украины.

Проекты восстановления, претендующие на гранты, будет рассматривать Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR). Выбранные объекты восстановления получат дофинансирование в размере до 50% от стоимости проекта.

В Агентстве восстановления со своей стороны "готовы масштабировать" эти проекты, чтобы ускорить процесс восстановления.

"Приоритетом Агентства является восстановление максимального количества поврежденных инфраструктурных объектов с целью предоставления базовых услуг населению во всех регионах Украины", – подчеркнул руководитель Агентства восстановления Мустафа Найем.

Помощь Словении в восстановлении Украины

В сообщении Агентства восстановления отмечается, что за прошлый год сумма средств, выделенных Словенией на гуманитарную и материальную помощь, а также помощь в развитии Украины, составила 3,46 млн евро. В текущем году Словения почти удвоила сумму помощи. Ожидается, что до конца года размер помощи достигнет 6,14 млн евро.

"Это самая большая гуманитарная помощь Словении за последнее десятилетие. Мы благодарны Словении за столь существенную поддержку Украины и готовность сотрудничать дальше", – заявила замминистра восстановления Анна Юрченко.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Украина тайно получила дроны Belin из Словении. Украинские военные уже некоторое время используют словенские БПЛА. Компания C-Astral собирает их отзывы, чтобы сделать новую модель еще лучше.

Ранее Фокус писал, что в условиях полной секретности Украина получила от Словении 20 БТР Valuk. По словам журналистов, официального подтверждения от правительства Словении нет. Однако источники подтвердили, что транспортировка была завершена на этой неделе.