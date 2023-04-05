Украина получит больше 2 миллиардов долларов от США: куда потратят финпомощь

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд долларов.

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Украина договорилась о получении гранта от США, размер которого составит 2,5 млрд долл. Соглашение было подписано 5 апреля 2023 года министром финансов Сергеем Марченко и Региональным директором Всемирного банка по делам Восточной Европы Арупом Банерджи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Указанные грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)", — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это уже второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд долл. По словам Сергея Марченко, эта финансовая поддержка позволяет правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать насущные социальные вопросы поддержки населения.

Сообщается, что привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров в размере 2,5 млрд долл направят на обеспечение работоспособности системы госорганов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Какую еще финансовую помощь Украина получала от международных партнеров

За весь 2022 год Европейский Союз выделил нашей стране 9,5 млрд евро в виде кредитов и грантов. Эти деньги были предназначены для укрепления стабильности и удовлетворения неотложных потребностей в финансировании.

Кроме того, в конце прошлого года был проголосован законодательный пакет, который позволит Евросоюзу оказать макрофинансовую помощь Украине в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро. Первая часть помощи была перечислена Киеву в январе, а следующий транш был получен в марте этого года.

Кроме того, Брюссель также поддерживает Украину через Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, предоставляя гарантии, которые позволяют кредитовать украинское правительство и компании, оказывающие жизненно важные услуги.

К слову, в феврале заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что погасить все кредиты, полученные от Европейского Союза в рамках финансовой поддержки на фоне войны, наша сможет в течение 35 лет.

Напомним также, что 3 апреля в общий фонд государственного бюджета Украины от Международного валютного фонда поступил первый транш в размере 2,7 млрд. долл.