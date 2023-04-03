Украина получила первый транш на $2,7 млрд по новой программе финансирования, — НБУ

Известно, что денежные средства поступили в рамках новой программы, рассчитанной на 4 года. Также известно, что общая сумма финансирования будет составлять $15,6 млрд.

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Сегодня, 3 апреля, в общий фонд государственного бюджета Украины от Международного валютного фонда поступил первый транш в размере 2,7 млрд. долларов. Об этом сообщил глава Национального Банка Украины Андрей Пышный.

"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 млрд долларов", — проинформировал он.

Андрей Пышный также добавил, что 31 марта Совет директоров МВФ согласовал немедленно выделить Украине транш.

В Минфине сообщают, что средства получены по новой 4-летней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины. Сумма общего размера финансирования составляет 15,6 млрд. долларов США.

Программа включает 2 этапа. Первый этап намечен на 2023-24 годы. Во время него предполагается снижение инфляции и удержание обменного курса, в частности, благодаря поддержке соответствующих валютных резервов.

Во время второго этапа сфокусируются на досрочном росте экономики и реформах, послевоенном восстановлении и мероприятиях по пути евроинтеграции.

Напомним, 27 марта в МВФ спрогнозировали, что будет с экономикой мира в 2023 году. По словам директора-распорядителя МВФ Кристаллины Георгиевой, перспективы мировой экономики на 2023 и 2024 годы, вероятно, останутся слабыми.

Украина и Международный валютный фонд договорились о четырехлетнем пакете финансирования на сумму 15,6 млрд долларов.