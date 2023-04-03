Україна отримала перший транш на $2,7 млрд за новою програмою фінансування, — НБУ

Відомо, що кошти надійшли у рамках нової програми, розрахованої на 4 роки. Також відомо, що загальна сума фінансування становитиме $15,6 млрд.

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Сьогодні, 3 квітня, до загального фонду державного бюджету України від Міжнародного валютного фонду надійшов перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів. Про це повідомив голова Національного Банку України Андрій Пишний.

"Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Це 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд доларів", — проінформував він.

Андрій Пишний також додав, що 31 березня Рада директорів МВФ погодила негайно виділити Україні транш.

У Мінфіні повідомляють, що кошти отримані за новою 4-річною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України. Сума загального розміру фінансування складає 15,6 млрд доларів США.

Програма включає 2 етапи. Перший етап запланований на 2023-24 роки. Під час нього передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, зокрема завдяки підтримці відповідних валютних резервів.

Під час другого етапу сфокусуються на достроковому зростанні економіки та на реформах, щодо післявоєнного відновлення та заходах на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, 27 березня в МВФ спрогнозували, що буде з економікою світу у 2023 році. За словами директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої, перспективи світової економіки на 2023 та 2024 роки, ймовірно, залишаться слабкими.

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про чотирирічний пакет фінансування на суму 15,6 млрд доларів.