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Економіка

Через війну в Україні: у МВФ спрогнозували, що станеться зі світовою економікою у 2023 році

криза, економіка, війна в Україні
Фото: unsplash.com | У МВФ спрогнозували, що трапиться зі світовою економікою у 2023 році

Ризики для фінансової стабільності світу зростають, тому уряди розвинених країн мають ще уважніше стежити за ситуацією на фінансових ринках.

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Фінансова стабільність світу опинилася під загрозою через наслідки COVID-пандемії, війни в Україні та жорсткість монетарної політики. Як вважають у Міжнародному валютному фонді, у 2023 році глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3%, хоча країнам із розвиненою економікою завдяки своєчасним заходам вдалося дещо стабілізувати ситуацію на ринку. Про це пише агентство Reuters 26 березня 2023 року.

Так, за словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, перспективи світової економіки на 2023 та 2024 роки, ймовірно, залишаться слабкими.

"Невизначеність надзвичайно висока, у тому числі через ризики геоекономічної фрагментації, яка може призвести до розколу світу на конкуруючі економічні блоки — "небезпечному поділу", який зробить усіх біднішими та вразливішими", — пояснила вона.

Кристаліна Георгієва також розповіла про ризики для фінансової стабільності, які виникли на тлі підвищення процентних ставок більшістю центральних банків світу, щоби боротися з інфляцією.

"Політики рішуче діяли у відповідь на ризики фінансової стабільності, а центральні банки розвинених економічних систем посилили надання ліквідності в доларах США. Ці дії певною мірою зменшили напругу на ринку, але невизначеність висока, що наголошує на необхідності бути пильними", — додала керівник МВФ.

При цьому, як зазначила Крісталіна Георгієва, у Китаї продовжується сильне відновлення економіки, і в січневому прогнозі МВФ передбачається, що зростання ВВП Китаю становитиме 5,2% цього року.

"У 2023 році на Китай припадатиме приблизно 1/3 світового зростання, що дасть довгоочікуване піднесення світовій економіці", — підкреслила вона.

Раніше у січні більшість головних світових економістів приватного та державного сектору заявили, що світова економіка опиниться на порозі глобальною рецесією у 2023 році. Так, на думку керуючого директора Всесвітнього економічного форуму Саадія Західі, світова економіка зіткнеться з відчутними зниженнями інвестицій, яких потребують уразливі верстви населення в усьому світі.

Тим часом 21 березня стало відомо, що Україна та МВФ домовилися про чотирирічний пакет фінансування на суму 15,6 млрд доларів. Очікується, що в рамках договору вивільнено великомасштабне пільгове фінансування для України від міжнародних донорів і партнерів.