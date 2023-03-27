Из-за войны в Украине: в МВФ спрогнозировали, что случится с мировой экономикой в 2023 году

Риски для финансовой стабильности мира растут, поэтому власти развитых стран должны еще более внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках.

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Финансовая стабильность мира оказалась под угрозой из-за последствий COVID-пандемии, войны в Украине и жесткости монетарной политики. Как считают в Международном валютном фонде, в 2023 году глобальный рост замедлится до уровня ниже 3%, хотя странам с развитой экономикой благодаря своевременным мерам удалось несколько стабилизировать ситуацию на рынке. Об этом пишет агентство Reuters 26 марта 2023 года.

Так, по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, перспективы мировой экономики на 2023 и 2024 годы, вероятно, останутся слабыми.

"Неопределенность чрезвычайно высока, в том числе из-за рисков геоэкономической фрагментации, которая может привести к расколу мира на конкурирующие экономические блоки — "опасному разделению", который сделает всех беднее и уязвимее", — объяснила она.

Кристалина Георгиева также рассказала о рисках для финансовой стабильности, которые возникли на фоне повышения процентных ставок большинством центральных банков мира, чтобы бороться с инфляцией.

"Политики решительно действовали в ответ на риски финансовой стабильности, а центральные банки развитых экономических систем усилили предоставление ликвидности в долларах США. Эти действия в определенной степени уменьшили напряжение на рынке, но неопределенность высока, что подчеркивает необходимость быть бдительными", — добавила руководитель МВФ.

При этом, как отметила Кристалина Георгиева, в Китае продолжается сильное восстановление экономики, и в январском прогнозе МВФ предполагается, что рост ВВП Китая составит 5,2% в этом году.

"В 2023 году на Китай будет приходиться примерно 1/3 мирового роста, что даст долгожданный подъем мировой экономике", — подчеркнула она.

Ранее в январе большинство главных мировых экономистов частного и государственного сектора заявили, что мировая экономика окажется на пороге глобальной рецессией в 2023 году. Так, по мнению управляющего директора Всемирного экономического форума Саадия Захиди, мировая экономика столкнется с ощутимыми снижениями инвестиций, в которых нуждаются уязвимые слои населения во всем мире.

Тем временем 21 марта стало известно, что Украина и МВФ договорились о четырехлетнем пакете финансирования на сумму в 15,6 млрд долларов. Ожидается, что в рамках договора буду высвобождено крупномасштабное льготное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров