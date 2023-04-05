Україна отримає понад 2 мільярди доларів від США: куди витратять фіндопомогу

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд доларів.

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Україна домовилася про отримання гранту від США, розмір якого складе 2,5 млрд дол. Угода була підписана 5 квітня 2023 року міністром фінансів Сергієм Марченком та Регіональним директором Світового банку у справах Східної Європи Арупом Банерджі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Вказані грантові кошти надано США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)", — йдеться у повідомленні.

За словами Сергія Марченка, ця фінансова підтримка дозволяє уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення.

Повідомляється, що залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2,5 млрд дол. спрямують на забезпечення працездатності системи держорганів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Яку ще фінансову допомогу Україна отримувала від міжнародних партнерів

За весь 2022 рік Європейський Союз виділив нашій країні 9,5 млрд євро у вигляді кредитів і грантів. Ці гроші були призначені для зміцнення стабільності та задоволення невідкладних потреб у фінансуванні.

Крім того, наприкінці минулого року було проголосовано законодавчий пакет, який дозволить Євросоюзу надати макрофінансову допомогу Україні у 2023 році на загальну суму 18 млрд євро. Першу частину допомоги було переказано Києву в січні, а наступний транш було отримано у березні цього року.

Крім того, Брюссель також підтримує Україну через Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, надаючи гарантії, що дозволяють кредитувати український уряд та компанії, які надають життєво важливі послуги.

До речі, у лютому заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова заявила, що погасити всі кредити, отримані від Європейського Союзу в межах фінансової підтримки на фоні війни, вона зможе протягом 35 років.

Нагадаємо також, що 3 квітня до загального фонду державного бюджету України від Міжнародного валютного фонду надійшов перший транш у розмірі 2,7 млрд. дол.