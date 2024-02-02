"Проблема для світового порядку": ще одна країна НАТО попереджає про можливий конфлікт із РФ

За даними Генштабу Румунії, країна має провести правові реформи, щоб краще запобігати можливим бойовим діям на своїй території.

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1 лютого Румунія приєдналася до низки країн НАТО, чиї високопоставлені представники висловлюють застереження від можливого конфлікту з Росією. Глава Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив, що його країна наразі не готова до можливої війни з Росією, але наголосив, що необхідно серйозно розглядати цю загрозу. Про це повідомляє видання Newsweek.

Попередження глави Генерального штабу Збройних сил Румунії послідувало за заявою генерала Патріка Сандерса, головнокомандувача армією Великої Британії, який минулого тижня закликав британську владу готуватися до масової мобілізації через потенційне розширення конфлікту в Україні, і його можливого впливу на інші країни.

Перед висловлюванням Сандерса міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, в інтерв'ю, опублікованому 19 січня, попередив, що Росія може здійснити напад на НАТО протягом наступних п'яти-восьми років. Зі свого боку, голландський адмірал Роб Бауер минулого місяця наголосив на необхідності підтримки високої боєготовності з боку НАТО.

"Російська Федерація стала проблемою для світового порядку, для демократії. Насправді це війна Росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Якщо він [Путін] переможе в Україні, головною метою буде Республіка Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що політикою президента Путіна буде ескалація в найближчому майбутньому", — сказав Влад.

Щодо можливості того, що президент Росії Володимир Путін міг би почати війну в іншому регіоні, Георгіца Влад зазначив, що "населення Румунії, так само як і всього Європейського Союзу, повинно бути стурбоване". Щодо інциденту з російським безпілотником, який розбився у вересні на території Румунії, Влад зауважив, що його країна "не володіє бойовими системами" і наголосив на необхідності правових реформ для більш ефективної запобіжної роботи проти атак безпілотників.

Нагадаємо, що восени 2023 року іранські дрони-камікадзе Shahed впали на території Румунії. Здетонували безпілотники, запущені вночі збройними силами РФ для ударів по Одеській області. Речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив, що це "чергове підтвердження" загрози з боку Росії для інших країн.

Влада Румунії заявила, що жителів села Плауру біля Ізмаїла мають намір переселити через російські обстріли. Місцеві жителі повідомили, що російські безпілотники, які атакують український Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько. "Коли ти лягаєш спати, ти не знаєш, чи прокинешся ти вранці", — розповів один із жителів румунського села Плауру Марсель Ніце.