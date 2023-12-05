"Будемо тісно співпрацювати": Румунія може зіграти ключову роль у відновленні України

За словами румунського прем'єра Марчела Чолаку, Бухарест має багато переваг, які в майбутньому стануть у пригоді. Мова і про безпеку, і про географічну близькість.

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Румунія має намір зіграти ключову роль, коли йдеться про відновлення України. Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 5 грудня.

Зазначається, що це про відновлення, яке почнеться вже після завершення війни. Бухарест має намір допомагати Києву справлятися з наслідками трагедії, яку принесла Російська Федерація.

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що його країна має величезну кількість переваг, які стануть у пригоді в майбутньому. Мова про: безпеку, географічну близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення.

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Усі ці можливості можуть у майбутньому бути використані американськими партнерами, які також захочуть брати участь у реконструкції України.

Бухарест при цьому має намір підтримувати Київ стільки часу, скільки знадобиться для повної перемоги і відновлення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен подякував Румунії та її прем'єру за таку колосальну підтримку в складний час і за співпрацю в Чорному морі.

"Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми будемо дуже тісно співпрацювати в майбутньому, і наслідки будуть помітні в досягнутому прогресі", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що Словенія готова виділити гранти до 5 млн євро на відновлення України. За словами заступника міністра відновлення Анни Юрченко, гуманітарна допомога, надана Любляною, є найбільшою допомогою, яку країна надала будь-кому за останнє десятиліття.