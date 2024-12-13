Одна из самых масштабных атак по Украине: к чему готовится РФ и будет ли удар "Орешником"

РФ два дня не обстреливала Украину, после чего нанесла один из самых массированных ударов. Так было применено почти 300 ракет и беспилотников. Фокус узнал, что стоит за этой атакой, когда состоится следующий удар, и может ли это быть "Орешник".

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В пятницу, 13 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. По словам президента Владимира Зеленского, во время атаки враг задействовал почти 200 беспилотников и более 90 ракет, среди которых была как минимум одна северокорейская. Он отметил, что украинской противовоздушной обороне удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых уничтожили благодаря F-16.

Утренняя атака привела к увеличению времени отключений света по всей Украине. Директор другой энергокомпании Yasno Сергей Коваленко отметил, что применяются три из шести очередей отключений. Так каждую из очередей будут отключать один-два раза в день примерно на три-четыре часа.

В Воздушных силах рассказали, что с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря российские военные осуществили комбинированный воздушный удар по Украине с помощью ракет различных типов и ударных дронов.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БПЛА", — говорится в сообщении.

Так противник во время атаки использовал:

четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

две баллистические ракеты "Искандер-М";

баллистическую ракету KN-23;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ;

24 крылатых ракет "Калибр";

семь крылатых ракет "Искандер-К";

управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

193 ударные дроны типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

По состоянию на 11:30 было подтверждено сбивание:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

Также 105 российских дронов были локально потеряны, еще пять вернулись в Россию, один в Беларусь.

Массированный удар по Украине: какую тактику применил враг

Враг два дня не терроризировал Украину, тогда как 13 декабря применил более 200 БПЛА и почти сто ракет. Военный аналитик Павел Нарожный не считает, что пауза была из-за накопления россиянами оружия, ведь у них достаточное производство для того, чтобы сразу запустить 200 дронов.

"Вспомним летний период, россияне запускали 10-20 дронов в сутки стабильно почти каждый день. А здесь перерыв был в два дня. Ничего особо нетипичного в этом перерыве я не вижу. Возможно, они просто готовились к этой атаке. Возможно, готовили какие-то чисто технические вопросы, логистические. Ничего особенного, какого-то намека я в этих двух днях затишья не вижу", — сказал Фокусу Павел Нарожный.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев также убежден, что противник не накапливал оружие во время паузы в обстрелах. Он отметил, что у врага есть возможность масштабировать производство крылатых и баллистических ракет.

"Речь идет о том, что россияне ожидали изменения климатических условий, а именно резкого похолодания, и соответственно пиковых нагрузок на энергосистему. Именно в момент пиковых нагрузок и увеличения энергопитания потребностей гражданского и военного сектора были нанесены удары по энергетическим объектам Украины", — сообщил в разговоре с Фокусом Снегирев.

По его словам, особенность сегодняшней атаки в количестве средств поражения. Аналитик отметил, что это одна из самых масштабных ракетных атак по Украине с начала широкомасштабного вторжения. Более того, противник снова использовал комплексный характер нанесения ударов по энергетическим объектам.

Снегирев рассказал, что это еще называется звездный характер, когда сначала идут несколько волн ударов БПЛА, чтобы выявить системы ПВО и обезвредить их. После чего происходит атака с использованием крылатых и баллистических ракет. Опасность этой тактики в том, что средства поражения запускаются с нескольких направлений по разным траекториям, но достигают цели в одно время. В результате это создает серьезную нагрузку на украинскую систему ПВО.

"Оккупанты используют эту тактику в моменте и военного, и политического давления на украинское руководство", — сказал эксперт.

Когда ожидать повторную атаку, и ударит ли РФ "Орешником"?

11 декабря в США заявили, что ВС РФ могут запустить по Украине баллистическую ракету "Орешник" через несколько дней. На вопрос, следует ли ожидать повторной массированной атаки, и может ли это быть удар "Орешником", Нарожный отметил, что эта ракета не является большой угрозой для Украины. Аналитик рассказал, что у россиян есть ракеты РС-26 в количестве 50-100 штук. Это вооружение было разработано Украиной, тогда как в 2015 году вышел указ президента о запрете сотрудничества с Россией, с тех пор украинская сторона не обслуживала это оружие. С большой вероятностью ракеты имеют какие-то технические проблемы, а россияне начали разрабатывать "Орешник", однако его боеголовка в несколько раз меньше той, что имеет РС-26.

"Орешник" мы не можем сбивать, но он существует в России в единичных количествах. Это экспериментальная ракета, их очень и очень мало — возможно одна — три штуки максимум", — заявил Нарожный.

Аналитик отметил, что враг повторяет массированные атаки примерно через неделю. Он может бить по тем же целям, надеюсь, что ПВО не сработает.

"Возможно, атака будет через 7-10 дней. Этот срок нужен для логистического процесса, чтобы привезти новые ракеты, загрузить их. Но в любом случае не надо игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что россияне могут ударить и через несколько дней. Возможно, они накопили уже ракеты на складах, поэтому делать такие прогнозы, что они ударят через неделю, десять дней — это практически нереальная задача. Они в любой день могут нанести удар", — подытожил он.

Снегирев считает, что российские военные будут наносить удары по Украине, пока будет продолжаться активный характер боевых действий на ЛБЗ. Тогда как "Орешник" является больше элементом информационного давления, чем военного. В частности, это экспериментальная баллистическая ракета средней дальности. Российская армия имеет не такое большое количество этих ракет, чтобы постоянно держать украинскую сторону в напряжении, — по разным оценкам от трех до десяти штук.

"Исключать возможность нанесения ударов с использованием "Орешника" нельзя, но здесь все зависит от планов российского командования по выбору целей и самого характера удара", — добавил аналитик.

Напомним, 11 декабря в СМИ заявили, что в ближайшие дни россияне могут атаковать Украину баллистической ракетой средней дальности "Орешник". По словам военного эксперта и главного редактора Defense Express Олега Каткова, враг может это сделать.

13 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина просила передать 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия. В частности, энергосистему от ударов врага помогут защитить NASAMS, HAWK или IRIS-T.