Скандал в Лавре: две стороны религиозно-кулинарного шоу Клопотенко

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Относительно кулинарного шоу Клопотенко в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Позвольте подойти с религиоведческой точки зрения.

Православный храм — пространство, соответствующим образом освященное и, по традиции, структурированное на три секции (притвор, средняя часть, алтарная часть), которые подражают еврейскому Иерусалимскому храму.

Притвор, по сути, не является сакральным пространством, а лишь введением в него. Туда и в самые суровые времена могли пускать иноверцев и некрещеных. Сакральное пространство — средняя часть, зарезервированная для верных христиан. Алтарь — надсакральная, зарезервированная за священниками и диаконами.

Трапезная — монастырская столовая. Она может быть отдельным зданием в комплексе монастыря, пристройкой или расширением притвора. Но в относительно новые исторические времена трапезные также использовали как "зимние "храмы" — когда центральный храм консервировали на зиму, чтобы сэкономить на отоплении.

Если непосредственно в трапезной есть престол и антиминс (специальный плат с мощами святых), то она выступает в роли отдельного храма. Соответственно, ее назначение храмовое и, например, кулинарные шоу там крайне неуместны.

Священная Киево-Печерская лавра Фото: УНИАН

Если в трапезной такого нет, она является столовой или притвором. В обоих случаях приготовление и потребление пищи там не то что допустимо, но и нормально, особенно если это с благотворительной целью (насколько мне известно, у Клопотенко именно так). Нормальная и исторически распространенная христианская практика. Более того, современные формы христианского богослужения выросли из раннехристианских благотворительно-молитвенных вечерь — агапе — а те, в свою очередь, из Тайной вечери.

Таким образом, от общего к конкретному.

Я не помню точного плана здания трапезной Феодосия и Антония Печерских Киево-Печерской Лавры, но мне кажется, что сама трапезная часть (та, что длинная, под серой крышей) в ней либо вообще отдельная пристройка, либо удлиненный притвор. Тогда как основная и алтарная часть — под зеленым куполом, копирующим структуру Софии Константинопольской. Если это так, и если Клопотенко писал программу именно там, я не вижу причин для замечаний чисто с точки зрения традиции, потому что приготовление пищи с благотворительной целью совпадает с функциональной целью здания. Я, конечно, понимаю, что многих это могло триггернуть именно потому, что воспринимается частью храма, но будем честны, наши ощущения не всегда коррелируют с нашим же вероучением. Если же там отдельно в том помещении престол с антиминсом, или если программа писалась в основной части здания (под куполом), а некоторые комментаторы говорили мне, что именно так и было, хотя, например, о. Георгий Коваленко утверждает, что нет — это грубая ошибка с нескольких точек зрения. Окей, у нас светское государство и не должно руководствоваться религиозными учениями, но это, во-первых, не означает, что следует раздражать граждан на ровном месте, во-вторых, очень неудачная подача на пророссийские силы, и в-третьих, просто нарушение правил эксплуатации памятника культуры. То есть, игра свеч не стоит. Проще было или выбрать другую локацию, или просто ограничить действие притвором.

P.S. Отдельно замечу, что памятником истории или давно намоленным храмом эта трапезная не является. Это одно из самых молодых зданий Лавры, оно возведено в 1895 году и из-за советского господства большую часть своей истории не использовалось по назначению. Ну и, зная некоторые особенности владыки Павла, я могу — и опасаюсь — что это здание видело нечто страшнее прически Клопотенко.

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