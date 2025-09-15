Новый Майдан: как Россия пытается организовать управляемые протесты в Украине

Related video

Путин сейчас считает, что он на марше. Обострение боев в Покровском направлении, учения "Запад-2025" в Беларуси, дроновое вторжение в воздушное пространство НАТО, визуальное укрепление альянса с Китаем на саммите ШОС, вялая нерешительность Трампа и ожидание победы прямых и скрытых пророссийских сил в Молдове делает его в перспективе уверенным в своей одержимости на украинском направлении.

В этой цепочке "многоходовок" не хватало бы одного событийного сюжета — управляемого внутриполитического кризиса в Украине на фоне поиска моделей завершения войны. Тем более летний "картонный протест" кремлевские политтехнологи быстро взяли "на карандаш" для обдумывания способов генерации подобного.

Для Кремля вмешательство в политический процесс соперников и врагов — это продолжение войны. Когнитивными, медийными и политическими средствами. Главное — чтобы была как открытая, так и скрытая "пятая колонна" ждунов, ватников, коллаборационистов, которая в нужный момент будет активирована под руководством старых политиков с соответствующей репутацией.

Мои источники в правоохранительных органах также подтверждают информацию украинских медиа, что в ближайшее время некоторые старые пророссийские политики попытаются организовать искусственные протесты в Киеве возле органов власти для сопровождения психологической операции воздействия Кремля.

Многим интересно, а кто же рискнет стать организатором таких рискованных действий в центре столицы? Логично предположить, что только те, которые остались в Украине для "лучших времен", на которых уже негде ставить пробу и от которых пахнет пророссийским запахом за километр.

Телеграмм-каналы миллионники ("Инсайдер", "Всевидящее око: Украина") пишут, что организацией протестных митингов может заниматься экс-нардеп, фигурант уголовного дела СБУ по подозрению в пособничестве государству-агрессору Михаил Добкин. Подобный предыдущий опыт у него есть.

Медиа также сообщают, что пророссийские митинги будут максимально имитировать "картонный майдан" для придания беспорядкам ассоциативного и правдоподобного вида. Ведь "картонный протест" более-менее положительно воспринимался частью общества, почему бы не зайти через имитацию чего-то подобного?

