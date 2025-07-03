"Ошибка россиян": городской голова Харькова объяснил, почему Россия не смогла захватить город

Россия не смогла зайти и захватить Харьков в 2022 году не только благодаря военным, а также благодаря простым харьковчанам. Люди сыграли большую роль в борьбе за город. В то же время россияне считали Харьков пророссийским и это их ошибка.

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С начала полномасштабного вторжения городской голова Харькова Игорь Терехов получал сообщения от россиян с угрозами, в основном это была смс-рассылка. Терехов говорит, что лично серьезных предложений от оккупантов по "договоренностям" не получал. Однако Харьков все равно был под большим риском в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Для Харькова был огромный риск. Они (россияне, — ред.) стояли вдоль кольцевой дороги и заходили сюда. Риск удалось отвлечь благодаря позиции харьковчан. Я помню очереди в военкоматы, раздачу оружия. Молодежь, женщины, дети, старики — все вместе. Это все Харьков. Конечно, 92 бригада. Многие из этих ребят погибли. Они не пустили в город россиян ценой своей жизни", — пояснил городской голова.

Терехов подчеркнул, что Харьков никогда не был пророссийским городом, и то, что россияне считали, что был — это их большая ошибка.

"Никогда Харьков не был пророссийским городом. Все, что происходило с 2014-го, харьковчане видели. Вы же понимаете, что Россия начинала с Харькова. В 2014 году его отбили харьковчане и это о ментальности харьковчан. А когда они увидели, что было совершено в Донецке и Луганске, ни о каких пророссийских взглядах вообще речь уже не шла", — отметил он.

В то же время, по словам мэра, в городе остается 5-10% людей, которые имеют пророссийскую позицию.

Напомним, в ночь на 2 июля российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Харькову и Харьковской области, в результате чего в регионе есть разрушения и погибший.

Фокус также писал, что на Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты пытаются наступать малыми штурмовыми группами и форсировать реку Оскол.