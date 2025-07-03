"Помилка росіян": міський голова Харкова пояснив, чому Росія не змогла захопити місто

Росія не змогла зайти і захопити Харків у 2022 році не тільки завдяки військовим, а також завдяки простим харківʼянам. Люди зіграли велику роль у боротьбі за місто. Водночас росіяни вважали Харків проросійським і це їхня помилка.

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З початку повномасштабного вторгнення міський голова Харкова Ігор Терехов отримував повідомлення від росіян з погрозами, здебільшого це була смс-розсилка. Терехов каже, що особисто серйозних пропозицій від окупантів щодо "домовленостей" не отримував. Однак Харків все одно був під великим ризиком в 2022 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Для Харкова був величезний ризик. Вони (росіяни, — ред.) стояли уздовж кільцевої дороги і заходили сюди. Ризик вдалося відвернути завдяки позиції харків'ян. Я пам'ятаю черги у військкомати, роздачу зброї. Молодь, жінки, діти, старі – всі разом. Це все Харків. Звісно, 92 бригада. Багато хто з цих хлопців загинув. Вони не пустили в місто росіян ціною свого життя", — пояснив міський голова.

Терехов підкреслив, що Харків ніколи не був проросійським містом, і те, що росіяни вважали, що був — це їхня велика помилка.

"Ніколи Харків не був проросійським містом. Усе, що відбувалося з 2014-го, харків'яни бачили. Ви ж розумієте, що Росія розпочинала з Харкова. У 2014 році його відбили харків'яни і це про ментальність харків'ян. А коли вони побачили, що було скоєно в Донецьку і Луганську, ні про які проросійські погляди взагалі вже не йшлося", — зауважив він.

Водночас, за словами мера, у місті залишається 5-10% людей, які мають проросійську позицію.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Харкову та Харківській області, внаслідок чого у регіоні є руйнування та загиблий.

Фокус також писав, що на Куп’янському напрямку на Харківщині російські окупанти намагаються наступати малими штурмовими групами і форсувати річку Оскіл.