Мобілізація, робота ТЦК і плани на 2024 рік: основні тези з брифінгу Залужного (відео)

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, наступний рік відрізнятиметься від 2023-го за рахунок зміни технологій ведення війни.

Related video

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у вівторок, 26 грудня, з'явився в ефірі національного телемарафону, що буває вкрай рідко. Ведучі поставили головкому низку запитань, після чого він дав брифінг, на якому відповів на запитання українських журналістів про мобілізацію, звільнення зі служби й про те, що чекає на українців у 2024 році. Фокус зібрав основні тези з виступу головкому Залужного.

Питання мобілізації

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна потребує кадрів, боєприпасів та озброєння для продовження активних військових операцій. За словами Залужного, військове командування не робило запиту про мобілізацію 400-500 тисяч українців, а лише сформувало приблизну цифру боєприпасів, озброєння і людського ресурсу на наступний рік.

"Нам потрібні люди, нам потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", — підкреслив Залужний.

Він зазначив, що головне, аби мобілізовані могли виконувати поставлені керівництвом завдання.

"Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не матиме, кого буде держава призивати — сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція", — сказав Залужний.

За його словами, цю функцію виконують центральні органи виконавчої влади, які визначають, кого слід призивати.

Залужний також прокоментував запропоновані зміни щодо мобілізації осіб з інвалідністю. Він зазначив, що командування погоджується з пропозицією залишити лише два поняття — придатності або непридатності до військової служби.

"Ми хочемо, щоб військо поповнювалося людьми, які фізично здатні воювати", — наголосив Залужний.

Електронні повістки

За словами Залужного, військове командування не виступало з ініціативою проводити мобілізацію за допомогою електронного оповіщення військовозобов'язаних громадян. Він додав, що в Генштабі будуть раді будь-яким способам, які дадуть змогу призвати необхідну кількість людей в армію.

Демобілізація військових і робота ТЦК

Він також заявив, що домовленості з Міноборони досягнуто про демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов.

Першим фактором, який наблизить демобілізацію, є відсутність загострень на фронті. А другою умовою буде достатня кількість мобілізованих до цього часу.

Залужний також залишився незадоволений роботою військкоматів. Він зазначив, що співробітники територіальних центрів комплектування повинні володіти певним комплексом навичок і знань, щоб бути здатними ефективно виконувати свої обов'язки.

Зміни технологій ведення війни та плани на 2024 рік

Головнокомандувач також заявив, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го за рахунок зміни технологій ведення війни. Залужний зазначив, що у Збройних силах встановили наявні проблеми та знайшли відповідні рішення.

"Ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно і найголовніше — зберегти людей", — сказав Залужний.

Він також додав, що партнери України "абсолютно погодилися" з рішеннями, які було ухвалено.

Мар'їнки більше немає

Залужний також розповів про ситуацію в місті Мар'їнка Донецької області. За словами головкома, Сили оборони залишаються в північній частині населеного пункту. При цьому військові підготували оборонний рубіж за межами міста. Головком зазначив, що в боях за Мар'їнку російські військові використовують таку саму тактику, як під час спроби захоплення Бахмута. Російські окупанти знищують вулиці та цілі квартали. За словами Залужного, сьогодні Мар'їнки більше не існує. Головком наголосив, що життя людей дорожче за територію.

Пріоритети в обороні та "здача" Авдіївки

За словами Залужного, ЗС РФ мають можливість концентрувати власні сили на одному напрямку. Тому вони здатні за 2-3 місяці зробити з Авдіївкою те, що сталося з Бахмутом.

"Нам дорогий кожен клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — ми будемо бачити, що краще зберегти людей, то, звісно, ми ухвалимо таке рішення, а потім відвоюємо", — наголосив Залужний.

Ключове з виступу Залужного:

Україна потребує кадрів, боєприпасів та озброєння для продовження активних військових операцій.

Мобілізація здійснюватиметься відповідно до потреб ЗСУ.

Особи з інвалідністю призиватимуться на військову службу тільки в тому разі, якщо вони мають повну придатність до військової служби.

Демобілізація військових планується через 36 місяців, але за певних умов.

Робота військкоматів потребує поліпшення.

Наступний рік відрізнятиметься від 2023-го за рахунок зміни технологій ведення війни.

Мар'їнки на сьогодні більше не існує, але українські захисники продовжують обороняти місто в північній його частині.

Нагадаємо, 26 грудня нардепка від "Слуги народу" і заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що Валерій Залужний наполягає на позбавленні осіб з інвалідністю II-III груп права на звільнення зі служби.