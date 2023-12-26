Усиление мобилизации в Украине: кто из силовиков и чиновников получит дополнительные полномочия

Правоохранители совместно с представителями ТЦК будут осуществлять мероприятия по оповещению военнообязанных и резервистов. Более того, силовики смогут доставлять в военкоматы граждан, которые уклоняются от призыва.

Related video

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который предлагают дополнить новыми пунктами. Об этом говорится в документе.

Создатели законопроекта предлагают дополнить новыми пунктами закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". А именно статья 36 о полномочиях в сфере обороны будет содержать дополнительные полномочия для содействия мобилизации.

Важно

Мобилизация в Украине: что будет с теми, кто не пришел в военкомат после 27 лет

Полномочия органов сельских, поселковых, городских советов

Так к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относятся следующие делегированные полномочия:

обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу;

направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе;

содействие в организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов;

обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также населения распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) или руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о проведении мероприятий мобилизации или вызов военнообязанных и резервистов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

организация и участие в осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны, на соответствующей территории;

осуществление во время мобилизации своевременного оповещения и обеспечения прибытия граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, техники на сборные пункты и в воинские части в порядке, определенном Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий.

Важно

Украинцев ждет тотальная мобилизация: офицер ВСУ о дальнейшем ходе войны (видео)

Полномочия местных госадминистраций

Местные государственные администрации должны обеспечивать выполнение законодательства о территориальной обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, воинской обязанности должностными лицами и гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями.

Кроме этого к их полномочиям относятся:

осуществление во время мобилизации своевременного оповещения и обеспечения прибытия на сборные пункты и призыв через территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации;

обеспечение прибытия техники на сборные пункты и в воинские части в порядке, определенном Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий;

организация планирования и обеспечения проведения мобилизационной подготовки, мероприятий мобилизации и демобилизации на территории соответствующих административно-территориальных единиц;

организация и обеспечение на территории соответствующих административно-территориальных единиц функционирования системы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время, а также предоставление отчетности по этим вопросам;

контроль за мобилизационной подготовкой и проверка состояния мобилизационной готовности местных государственных администраций низшего уровня и предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц (кроме предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, других государственных органов) и отчитываются по этим вопросам;

взаимодействие с органами государственной власти, другими государственными органами, силами обороны и силами безопасности, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляют им и получают от них в установленном законодательством порядке информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения полномочий по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации и демобилизации.

Какие дополнительные полномочия будет иметь полиция

Что касается закона Украины "О Национальной полиции", то в статье 24 говорится о дополнительных полномочиях полиции.

"По обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины, органы и подразделения, входящие в систему полиции, участвуют в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки", — говорится в документе.

Также полиция будет осуществлять административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Добавим, что 12 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Украине готовят "новые инициативы" по мобилизации, и президент Владимир Зеленский уже дал указание. По его словам, в нехватке военных нет ничего неожиданного.

Тем временем в Киеве осуществляют учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов в разных районах города.