Посилення мобілізації в Україні: хто з силовиків та посадовців отримає додаткові повноваження

Правоохоронці спільно з представниками ТЦК здійснюватимуть заходи щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів. Ба більше, силовики матимуть змогу доставляти до військкоматів громадян, які ухиляються від призову.

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До Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку, який пропонують доповнити новими пунктами. Про це йдеться у документі.

Творці законопроєкту пропонують доповнити новими пунктами закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". А саме стаття 36 про повноваження у сфері оборони міститиме додаткові повноваження для сприяння мобілізації.

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Повноваження органів сільських, селищних, міських рад

Так до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать наступні делеговані повноваження:

забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу;

направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби;

сприяння в організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;

забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території;

здійснення під час мобілізації своєчасного оповіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів.

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Повноваження місцевих держадміністрацій

Місцеві державні адміністрації мають забезпечувати виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Окрім цього до їхніх повноважень відносяться:

здійснення під час мобілізації своєчасного оповіщення і забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації;

забезпечення прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів;

організація планування та забезпечення проведення мобілізаційної підготовки, заходів мобілізації та демобілізації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

організація та забезпечення на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, а також надання звітності з цих питань;

контроль за мобілізаційною підготовкою та перевірка стану мобілізаційної готовності місцевих державних адміністрацій нижчого рівня та підприємств, установ і організацій, які розташовані на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць (крім підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших державних органів) та звітують з цих питань;

взаємодія з органами державної влади, іншими державними органами, силами оборони і силами безпеки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, надають їм і одержують від них в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання повноважень з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та демобілізації.

Які додаткові повноваження матиме поліція

Щодо закону України "Про Національну поліцію", то у статті 24 йдеться про додаткові повноваження поліції.

"За зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у документі.

Також поліція здійснюватиме адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Додамо, що 12 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що в Україні готують "нові ініціативи" щодо мобілізації, і президент Володимир Зеленський уже дав вказівку. За його словами, у нестачі військових немає нічого несподіваного.

Тим часом у Києві здійснюють безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів у різних районах міста.