Військові та поліцейські: у МВС назвали кількість загиблих на блокпостах з початку війни (відео)

Як заявляє Міністерство внутрішніх справ, найчастіше причинами аварій є недотримання водіями швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації та погодних умов.

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З початку повномасштабної вторгнення Росії на територію України ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків. Про це повідомив заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в ефірі "Радіо Свобода".

"Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців — це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 — зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни", — зазначив Страшко.

Як заявляє Міністерство внутрішніх справ, найчастіше причинами аварій на блокпостах було порушення прав дорожнього руху водіями.

"Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов", — наголосив він.

Заступник директора Департаменту комунікації МВС додав, що в Україні з лютого 2022 року зменшили кількість блокпостів. Але всі їх прибрати не можуть.

"Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", — зазначив він.

ДТП на блокпостах: що відомо

Нагадаємо, у пресслужбі поліції повідомили, що вранці 7 листопада у селі Яноші Закарпатської області легковик Audi збив 21-річного прикордонника на блокпосту.

Також 7 листопада стало відомо, що на блокпосту в Києві легковик наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Жінка отримала травми, її доставили до госпіталю.

22 жовтня у Києві автомобіль рухався з перевищенням швидкості та наїхав на 47-річного військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. Постраждалих загинув на місці від отриманих травм. Водія затримали, прилад "Драгер" показав, що чоловік перебував у тверезому стані.

У КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 16 вересня проінформували, що поблизу селища Чутове у Полтавській області військові врізались у блокпост.

Нагадаємо, 12 червня в Державному бюро розслідувань повідомили, що в Києві сталася смертельна ДТП за участю працівниці правоохоронних органів і бійця тероборони, який ніс службу на блокпосту.