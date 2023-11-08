На Закарпатті авто збило прикордонника на блокпосту: що відомо про потерпілого (фото)

Правоохоронці затримали водія, який наїхав на прикордонника. Співробітника ДПСУ госпіталізували до лікарні з численними травмами різного ступеню важкості, розповіли в поліції.

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Вранці 7 листопада у селі Яноші Закарпатської області легковик Audi збив 21-річного прикордонника на блокпосту. Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області у Facebook.

"Поліція Берегівщини затримала водія, який на блокпосту скоїв наїзд на прикордонника", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що в селі Яноші 34-річний житель міста Рахів керував легковиком Audi та здійснив обгін автомобіля, який зупинився на блокпосту для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу руху та наїхав на співробітника ДПСУ, який перебував на проїжджій частині дороги. У результаті чого військового госпіталізували до лікарні з численними травмами різного ступеню важкості.

ДТП на Закарпатті

ДТП на Закарпатті Фото: Нацполіція

У поліції наголосили, що водій Audi перебував тверезим за кермом. Його затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Крім цього, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху із заподіянням тяжким тілесних ушкоджень. Водію загрожує покарання у вигляді 8 років тюрми з позбавленням права керування до трьох років.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що на блокпосту в Києві легковик наїхав на співробітницю прикордонної служби, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Жінка отримала травми, її доставили до госпіталю.

22 жовтня у Києві автомобіль рухався з перевищенням швидкості та наїхав на 47-річного військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. Постраждалих загинув на місці від отриманих травм. Водія затримали, прилад "Драгер" показав, що чоловік перебував у тверезому стані.