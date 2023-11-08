На Закарпатье авто сбило пограничника на блокпосту: что известно о пострадавшем (фото)

Правоохранители задержали водителя, который наехал на пограничника. Сотрудника ГПСУ госпитализировали в больницу с многочисленными травмами различной степени тяжести, рассказали в полиции.

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Утром 7 ноября в селе Яноши Закарпатской области легковушка Audi сбила 21-летнего пограничника на блокпосту. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области в Facebook.

"Полиция Береговщины задержала водителя, который на блокпосту совершил наезд на пограничника", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в селе Яноши 34-летний житель города Рахов управлял легковушкой Audi и совершил обгон автомобиля, который остановился на блокпосту для спецпроверки. Во время обгона водитель выехал на встречную полосу движения и наехал на сотрудника ГПСУ, который находился на проезжей части дороги. В результате чего военного госпитализировали в больницу с многочисленными травмами различной степени тяжести.

ДТП на Закарпатье

ДТП на Закарпатье Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что водитель Audi находился трезвым за рулем. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Кроме этого, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с причинением тяжких телесных повреждений. Водителю грозит наказание в виде 8 лет тюрьмы с лишением права управления до трех лет.

Напомним, 7 ноября стало известно, что на блокпосту в Киеве легковушка наехала на сотрудницу пограничной службы, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, ее доставили в госпиталь.

22 октября в Киеве автомобиль двигался с превышением скорости и наехал на 47-летнего военнослужащего, который нес службу на блокпосту. Пострадавших погиб на месте от полученных травм. Водителя задержали, прибор "Драгер" показал, что мужчина находился в трезвом состоянии.