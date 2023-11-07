Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Сбили военную: в Киеве на блокпосту произошло ДТП (фото)

ДТП
В Киеве на блокпосту произошло ДТП

По предварительным данным следствия, водитель совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был трезв.

Related video

На блокпосту в Киеве произошла авария, в результате которойго пострадала сотрудница пограничной службы. Женщина получила травмы и была доставлена в госпиталь для медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным, полученным от полиции, ДТП случилось вечером вчера в 21:25 в Деснянском районе Киева.

Согласно предварительной информации, выявленной правоохранителями, 66-летний мужчина управлял автомобилем марки "Рено" и двигался по Броварскому проспекту со стороны города Бровары в направлении города Киева.

В момент въезда в столицу водитель автомобиля "Рено" наехал на сотрудницу пограничной службы, которая выполняла свои обязанности на блокпосте и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего инцидента женщина получила травмы и ее госпитализировали. После этого водителя автомобиля "Рено" проверили на предмет наличия признаков опьянения с использованием драгера, и результаты показали, что мужчина находился в трезвом состоянии.

Указанное событие следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие.

На момент публикации материала пресс-центры Госбюро расследований и ГПСУ официально не комментировали информацию об аварии с участием военнослужащей.

В Киеве на блокпосту произошло ДТП Fullscreen
В Киеве на блокпосту произошло ДТП

Напомним, что 22 октября на блокпосту при въезде в Киев автомобиль сбил 47-летнего военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался.

27 июля в Киевской области в блокпост врезался грузовик. Тогда обошлось без пострадавших. Как отмечали в полиции, аварийную ситуацию создал водитель Daewoo, который выезжал со второстепенной улицы и не предоставил преимущества DAF.

Также в ГБР сообщили, что в Киеве около полуночи 26 мая произошла дорожная авария со смертельным исходом — судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.