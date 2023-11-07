Сбили военную: в Киеве на блокпосту произошло ДТП (фото)

По предварительным данным следствия, водитель совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был трезв.

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На блокпосту в Киеве произошла авария, в результате которойго пострадала сотрудница пограничной службы. Женщина получила травмы и была доставлена в госпиталь для медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным, полученным от полиции, ДТП случилось вечером вчера в 21:25 в Деснянском районе Киева.

Согласно предварительной информации, выявленной правоохранителями, 66-летний мужчина управлял автомобилем марки "Рено" и двигался по Броварскому проспекту со стороны города Бровары в направлении города Киева.

В момент въезда в столицу водитель автомобиля "Рено" наехал на сотрудницу пограничной службы, которая выполняла свои обязанности на блокпосте и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего инцидента женщина получила травмы и ее госпитализировали. После этого водителя автомобиля "Рено" проверили на предмет наличия признаков опьянения с использованием драгера, и результаты показали, что мужчина находился в трезвом состоянии.

Указанное событие следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие.

На момент публикации материала пресс-центры Госбюро расследований и ГПСУ официально не комментировали информацию об аварии с участием военнослужащей.

В Киеве на блокпосту произошло ДТП

Напомним, что 22 октября на блокпосту при въезде в Киев автомобиль сбил 47-летнего военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался.

27 июля в Киевской области в блокпост врезался грузовик. Тогда обошлось без пострадавших. Как отмечали в полиции, аварийную ситуацию создал водитель Daewoo, который выезжал со второстепенной улицы и не предоставил преимущества DAF.

Также в ГБР сообщили, что в Киеве около полуночи 26 мая произошла дорожная авария со смертельным исходом — судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.