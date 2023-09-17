Влетели в блокпост: под Полтавой в результате ДТП пострадали военные (фото, карта)

Бригада экстренной помощи возвращалась в Харьков с эвакуации, но была вынуждена изменить планы из-за аварии. Бойцы не справились с управлением машины и врезались в блокпост, поэтому медики взялись помогать коллегам с пострадавшими.

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Вблизи поселка Чутово в Полтавской области произошла авария — военные врезались в блокпост. Деталями инцидента, произошедшего 16 сентября, поделились в КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Две бригады медиков возвращались в Харьков после успешной эвакуации, но были вынуждены остановиться из-за ДТП. Как оказалось, защитники не справились с управлением и въехали на авто в блокпост. В результате аварии пострадали четверо военнослужащих.

Поселок Чутово на карте боевых действий Фото: Deep State

"На месте ДТП была только одна бригада Полтавского ЦЭМП. Наши бригады немедленно среагировали и в полном объеме оказали медицинскую помощь", — подчеркнули в харьковском коммунальном предприятии.

Фото, опубликованное КНП ХОС Фото: Facebook

Пострадавших бойцов госпитализировали в Полтаве.

"Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — отметили медики.

Фото, опубликованное КНП ХОС Фото: Facebook

Напомним, ранее в Украине уже происходили ДТП на блокпостах. В частности, ночью 25 июля водитель сбил в столице двух нацгвардейцев. Один пострадавший погиб, другого госпитализировали.

27 июля в Киевской области в блокпост врезался грузовик. Тогда обошлось без пострадавших. Как отмечали в полиции, аварийную ситуацию создал водитель Daewoo, который выезжал со второстепенной улицы и не предоставил преимущества DAF.

Вечером 14 сентября 24-летний иностранец сбил в Винницкой области девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая погибла в результате полученных травм.