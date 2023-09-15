В Винницкой области иностранец наехал на девушку, которая шла по пешеходному переходу: она погибла (видео)

Девушка погибла от полученных травм. На момент аварии водитель легковушки не был в состоянии алкогольного опьянения.

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В четверг 14 сентября около 21:00 в Немирове Винницкой области 24-летний иностранец, будучи за рулем легковушки Skoda, сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"По предварительной информации следствия, 24-летний водитель автомобиля Skoda, гражданин другой страны, допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорилось в сообщении.

Отметили, что после ДТП девушка получила травмы несовместимые с жизнью.

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Правоохранители проверили, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения аварии. Прибор "Драгер" показал, что мужчина был трезвым. Кроме этого, у него взяли кровь для проведения других экспертиз. Его автомобиль переместили на штрафплощадку.

Добавили, что мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщение иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). В результате ему может грозить наказание в виде восьми лет лишения свободы.

По сообщению местного Telegram-канала, водителем легковушки был хасид-паломник.

Напомним, 22 августа в Винницкой области произошла авария, в которой погибли 12 человек, шестеро из которых — дети. "Жигули" столкнулись с лесовозом с прицепом, который вынес легковушку в кювет и подмял ее под себя. В ДТП погибли 10 членов одной семьи, их хоронили в один день.

16 августа в г. Белгород-Днестровский Одесской области полицейский наехал на 81-летнюю пенсионерку, когда выезжал со двора на автомобиле задним ходом. Пожилая женщина скончалась в больнице.