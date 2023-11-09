Военные и полицейские: в МВД назвали количество погибших на блокпостах с начала войны (видео)

Как заявляет Министерство внутренних дел, чаще всего причинами аварий является несоблюдение водителей скоростных ограничений, неучтение дорожной ситуации и погодных условий.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков. Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Антон Страшко в эфире Радио Свобода.

"В общей сложности на сегодняшний день в результате ДТП, к сожалению, 11 служащих — это и полицейские, и военнослужащие, погибли. И 37 — получили ранения. Такие данные имеем на сегодняшний день с начала полномасштабной войны", — отметил Страшко.

Как заявляет Министерство внутренних дел, чаще всего причинами аварий на блокпостах было нарушение прав дорожного движения водителями.

"Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучтении дорожной ситуации, в частности, погодных условий", — подчеркнул он.

Заместитель директора Департамента коммуникации МВД добавил, что в Украине с февраля 2022 уменьшили количество блокпостов. Но все их убрать не могут.

"Страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия. Блокпосты – основная задача их выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы. И действительно безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", — отметил он.

ДТП на блокпостах: что известно

Напомним, в пресс-службе полиции сообщили, что утром 7 ноября в селе Яноши Закарпатской области легковушка Audi сбила 21-летнего пограничника на блокпоста.

Также 7 ноября стало известно, что на блокпоста в Киеве легковушка наехала на сотрудницу пограничной службы, которая переходила проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. Женщина получила травмы, ее доставили в госпиталь.

22 октября в Киеве автомобиль двигался с превышением скорости и наехал на 47-летнего военнослужащего, который нес службу на блокпоста. Пострадавшие погибли на месте от полученных травм. Водитель задержан, прибор "Драгер" показал, что мужчина находился в трезвом состоянии.

В КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" 16 сентября проинформировали, что вблизи поселка Чутово в Полтавской области военные врезались в блокпост.

Напомним, 12 июня в Государственном бюро расследований сообщили, что в Киеве произошло смертельное ДТП с участием работницы правоохранительных органов и бойца терробороны, который нес службу на блокпоста.