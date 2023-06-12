В Киеве полицейская на блокпосту насмерть сбила бойца терробороны, — ГБР

По предварительным данным, правоохранительница была трезвой и двигалась со скоростью 110 км/ч, сообщили в Государственном бюро расследований.

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В Киеве произошло смертельное ДТП с участием работницы правоохранительных органов и бойца терробороны, который нес службу на блокпоста. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориального общества, произошло 11 июня 2023 года вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров. Правоохранительница на авто на большой скорости сбила военного, который как раз перебегал дорогу в неустановленном месте.

"По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", — говорится в сообщении .

Напомним, что в Киеве 26 мая судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины. ДТП произошло на блокпоста в Киеве.

Ранее сообщалось, что к 7 годам лишения свободы приговорили водителя грузовика родом из Киева, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть военную территориальную оборону на блокпосту в Хмельницкой области.