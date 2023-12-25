Мобілізація по-новому. Хто першим потрапить до армії: чиновники, поліцейські чи люди з інвалідністю

Великий законопроєкт про мобілізацію звільняє від служби в армії за станом здоров'я тільки за наявності першої та другої групи інвалідності. Ряди військових можуть поповнити люди і з ампутованими кінцівками. Фокус розбирався, навіщо потрібен такий радикальний підхід до набору в ЗСУ і який ефект буде від нього.

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Законопроєкт про мобілізацію, що готується, передбачає нові обов'язки для українців. Нардеп Мар'яна Безугла 21 грудня опублікувала у Facebook тези з майбутнього документа, з яких випливає, що всі зобов'язані з'явитися у військкомати для уточнення особистих даних і пройти медогляд. Категорії "обмежено придатних" до служби більше не буде.

Відстрочку і право на звільнення від служби за станом здоров'я отримають люди з інвалідністю першої та другої групи. Третю групу в чернетці документа не згадують, отже, їх автоматично визнають придатними.

Наразі у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вказується, що люди з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації. Групи інвалідності не конкретизуються, тому йдеться про всі три. Але якщо президент України підпише новий закон, усе зміниться.

Фокус уже розбирав окреме нововведення нардепів, що стосується набору в армію держслужбовців, правоохоронців, прокурорів, співробітників Державної виконавчої служби та колишніх нардепів.

Військові експерти зазначали, що тільки в структурі Міністерства внутрішніх справ числяться до 300 тисяч осіб. З цього міністерства вільно формується кілька військових бригад. За такого колосального резерву силовиків і чиновників виникає запитання: а навіщо залучати в армію людей з інвалідністю? Відповіді на нього поки що ніхто не дав.

Ампутація кінцівок, одноокість і глухота: за що дають III групу інвалідності

Присвоєння третьої групи інвалідності означає доволі серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема ампутації кінцівок. Наведемо головні приклади:

відсутність однієї легені або ока;

практична сліпота, отримана через професійне захворювання, трудове каліцтво або військову травму. Одноокість після побутової травми або хвороби;

двостороння глухота;

параліч або відсутність кисті, параліч верхньої або нижньої кінцівок;

значний дефект кісток черепа, пульсація мозку;

відсутність кисті та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;

відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;

відсутність пальців на кисті, культя стегна або гомілки;

вроджений або набутий вивих кульшових суглобів або одного кульшового суглоба зі значним порушенням функцій;

повна тиреоїдектомія (видалення щитоподібної залози);

штучний клапан у серці;

відсутність однієї нирки з патологією іншої;

двостороння мастектомія (видалення грудей у жінок через хвороби молочної залози).

Першу і другу групи інвалідності присвоюють за важкі функціональні порушення в організмі. Часто ці люди не здатні обслуговувати себе, потребують постійного спостереження і догляду.

Відсутність очей, кукси нижніх на рівні середньої третини стегна і вище, кукси кистей з відсутністю всіх фаланг чотирьох пальців — за все це отримують першу групу.

Судячи з тенденції, в Україні визнаватимуть непридатними до служби в ЗСУ людей виключно з явними ознаками інвалідності.

Бухгалтери та діловоди: які армійські роботи доручать людям з інвалідністю?

Третя група інвалідності у військовому середовищі вважається "легкою", але людину навряд чи відправлять на першу лінію. Їх можуть використовувати хіба що в тилу, пояснює Фокусу адвокат у сфері військового права Євген Зурнаджи.

"З людей із III-ю групою вийдуть фронтові бухгалтери, діловоди або працівники складів. Питання в тому, як упорядкувати армійський статут і поняття інвалідність. Робоче навантаження таким людям має прописуватися окремо і конкретно", — звертає увагу юрист.

Крім вищевказаного, з "легкою" групою інвалідності можна підносити боєприпаси, допомагати копати траншеї або готувати їжу для солдатів. Виведення із законопроєкту III-ї групи інвалідності також означає визнання придатними тих, хто свого часу отримав або купив "білі квитки". Не всі вони встигли виїхати, великий відсоток залишився в Україні.

"Майже всі вони потрапляють під критерії III-ї групи інвалідності. Друга або перша групи занадто явні, їх отримати непросто, адже каліцтва видно неозброєним оком. А критерії третьої не завжди відкриті. Здається, що людина фізично здорова, але насправді з інвалідністю. Тих, хто віддав за білі квитки від 8 до 12 тисяч доларів, тепер призвуть", — коментує Зурнаджи.

Влада неодмінно захоче погратися з критеріями, за які людині присвоюють групу інвалідності. У реєстрах відображено цифри, скільки є людей із III-ю групою інвалідності. Таких сотні тисяч і легко підраховується можливий мобілізаційний ресурс. Ті, хто отримав нещодавно групу інвалідності, подавали дані до Фонду соціального страхування, їх сміливо можуть передати в ТЦК, і вони надішлють їм повістки", — каже юрист.

Фокус раніше писав про розміри виплат для людей з інвалідністю у 2024 році. Для І групи сума становитиме 2 361 гривню, а для ІІ-ї — 1 888,8 гривень.

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій часто стикаються з неповажним ставленням працівників центрів медико-соціальної експертизи. Деякі працівники навіть вимагають у бійців ЗСУ, які повернулися з фронту, гроші за отримання групи інвалідності.