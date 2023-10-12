Дай $4-6 тисяч або йди: як МСЕК заробляє на військових ЗСУ з інвалідністю

Працівники центрів медико-соціальної експертизи не соромляться заробляти на військових з інвалідністю. Як альтернативу грошам, лікарі пропонують бійцям відрізати кінцівки заради присвоєння потрібної групи. Найдорожча — перша група, яку дають у найважчих випадках, розповіли Фокусу джерела в МСЕК.

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Учасники бойових дій стикаються з неповажним ставленням з боку працівників центрів медико-соціальної експертизи (МСЕК). Вимога хабарів за оформлення груп інвалідності стала досить частим явищем, кажуть Фокусу джерела в МСЕК.

Співрозмовники говорять про негласні "тарифи" на отримання групи інвалідності для бійців ЗСУ, які повернулися з фронту і дістали серйозні поранення. За їхніми твердженнями, третя група обійдеться приблизно в $4 000, а друга — в $5 000. Ціна за першу групу може доходити до $6 000 за наявності відповідних поранень.

Залишає бажати кращого нещодавній приклад із Дмитром Олійником, бійцем, який захищав Харків від російських окупантів і в перші дні вторгнення отримав серйозне поранення.

Щоб оформити групу інвалідності, він звернувся до Харківського обласного центру МСЕК. Його голова Лариса Бунічева не знайшла нічого кращого, як порадити відрізати ногу.

"Так навіщо ти залишав свою ногу, треба було, щоб її відрізали і була б 2-а група. Це так виглядає подяка людям, які стали на захист держави. Так тоді треба було і загинути в одному зі штурмів… Треба вирвати все живе з людини та єхидно сказати: "Якби була ампутація — була б 2-а група", — процитував військовий відповідь голови МСЕК.

У підсумку йому присвоїли третю групу інвалідності.

Фахівців не виженеш: як покарати працівників МСЕК?

Некоректні висловлювання, винесені рішення і вимоги хабарів працівниками МСЕК вкрай важко припинити, зазначив у спілкуванні з Фокусом адвокат у сфері військового права Микола Максимов.

У складі комісії працюють спеціальні лікарі і реформувати всю систему — вкрай складне завдання.

"В умовах війни ті, хто отримав поранення, потребують оформлення інвалідності. Політика МСЕК зводиться до жорстких критеріїв. У разі незгоди з рішенням комісії можна написати скаргу в МОЗ, але це малоефективно", — зазначив юрист.

Ще один варіант дії, як каже Максимов, це оскарження вердикту МСЕК у судах. Там буде трохи простіше з бюрократією, але ефект також буде мінімальним.

Були спроби боротися з військово-лікарськими комісіями при ТЦК, а зловживання в МСЕК у процесах видачі довідок і актів так і залишилися безкарними, зауважив юрист.

Масштаби корупції: скільки заробляють на групах інвалідності

У вересні правоохоронці викрили групу чиновників Самбірської (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Разом вони хотіли взяти гроші у військового за встановлення 2-ї групи інвалідності його батькові для завершення служби. За оформлення потрібних документів вони запросили $3 200.

Під час затримання заступниця голови лікарсько-консультативної комісії намагалася з'їсти стодоларову купюру. Після обшуків за місцем роботи та у квартирах фігурантів було вилучено майже 30 000 доларів, понад 10 600 євро, 37 000 гривень і 520 злотих готівкою.

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чинного та колишнього лікаря МСЕК Київської області та їхнього спільника.

Ще один приклад хабарництва був у Київській області. Лікар-експерт МСЕК і його посередник хотіли оформити чоловікові призовного віку 2-гу групу інвалідності довічно за $2 000.

А в Харкові за вимогу такої самої суми від мобілізованого, у серпні судили реєстраторку обласної МСЕК №4. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що жінку затримали під час отримання $1 000 від замовниці. Удома, в автомобілі та на робочому місці у співробітниці МСЕК провели обшуки. У чиновниці знайшли понад півмільйона гривень.

Нагадаємо, що мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрювали в отриманні хабара, нещодавно випустили із СІЗО. Чиновник вніс потрібну суму застави.

У Дніпрі прокурор Лівобережної окружної прокуратури вимагав $10 000 від місцевого жителя за зміну кваліфікації злочину його сина на менш тяжкий. Прокурора затримали "на гарячому".