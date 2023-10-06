"Відмазував" підозрюваного від тюрми: у Дніпрі затримали окружного прокурора (фото)

За вирішення "питання" прокурор вимагав з підозрюваного 10 тисяч доларів. Посадовець обіцяв, що після неправомірної вигоди "закриє" кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

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У Дніпрі окружний прокурор "вирішував" за хабарі проблеми фігурантів кримінальних проваджень. Його затримали на "гарячому" співробітники ДБР та СБУ. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Фігурантом став прокурор Лівобережної окружної прокуратури в Дніпрі. Він вимагав 10 тис. доларів США з місцевого жителя, син якого підозрюється в шахрайстві та підробці документів, печаток і штампів.

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За ці кошти прокурор "гарантував" змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий, а після цього взагалі пообіцяв "закрити" відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

Окружного прокурора затримали "на гарячому", коли він отримував від родини фігуранта кримінальної справи кошти.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання міри запобіжного заходу", — повідомили в СБУ.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала "блекаут" військових об'єктів у Курській області. Подібна вилазка на підстанцію, що підтримує військові об'єкти в Курській області, відбувається не вперше.

Раніше повідомлялося, що СБУ знищила ППО С-400 "Тріумф" росіян та влаштувала блекаут на Бєлгородщині.