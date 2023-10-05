Уже всьоме: СБУ влаштувала "блекаут" військових об'єктів у Курській області, — ЗМІ

За даними журналістів, подібна вилазка на підстанцію, що підтримує військові об'єкти в Курській області, відбувається не вперше. Попередні мали місце 29 і 26 вересня.

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5 жовтня оперативники СБУ організували атаку дронів на електропідстанцію в Курській області РФ. Інфраструктурний об'єкт забезпечував електроенергією військові комплекси в населених пунктах: Суджа, Любимівка і Глушково. Про це повідомляє NV з посиланням на неназвані джерела.

Зазначається, що такий "блекаут" у Курській області відбувається не вперше. Попередні мали місце 29 і 26 вересня: тоді також було пошкоджено електропідстанції, важливі для військових об'єктів російських військ.

Це вже сьома подібна атака СБУ на російський інфраструктурний об'єкт, повідомляє видання.

24 вересня в російському Курську прогриміла серія вибухів: дрон атакував нафтопереробний завод. Місцева влада і ЗМІ повідомили, що в околицях обласного центру нібито збили безпілотник. За даними ж української розвідки, було атаковано НПЗ у районі аеродрому.

Також повідомлялося, що, за словами губернатора Курської області Романа Старовойта, селище Тьоткіно нібито обстріляли з боку України. Зафіксували три "прильоти", а на прикордонних територіях знешкодили два дрони.

На фронті ж російські позиції застосовують тактику, що використовувалася в Курській битві за часів Другої світової: віддають позиції ЗСУ, а потім атакують. За оцінками аналітиків, такий підхід приносить успіх ЗС РФ.