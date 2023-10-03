Віддають позиції ЗСУ, а потім атакують: тактика маневреної оборони приносить успіх ЗС РФ, — NYT

За словами журналістів, також є ознаки того, що російська стратегія оборони вже дає тріщини. Окупанти почали відступати на сотні метрів, а механізовані підрозділи ЗСУ отримали можливість наростити темп для масштабного наступу.

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Замість того, щоб намагатися будь-що-будь утримати лінію окопів перед контрнаступом України, російські командири вдалися до старої військової тактики — маневрової оборони. Про це пише The New York Times із посиланням на експертів у сфері безпеки.

Окупаційні війська відходять на другу захисну лінію, пропонуючи тим самим Силам оборони України піти вперед, а потім завдають зустрічного удару, коли ЗСУ є вразливими — ідуть відкритою місцевістю, або перебувають у щойно залишених російських окопах.

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Мета підходу в тому, щоб не дати ЗСУ закріпитися і використовувати нові позиції як базу для подальшого наступу — саме так Україна діяла в районі Роботиного — найбільший успіх у контрнаступі за останній час.

"Сторона, що обороняється, віддає позиції, щоб потім завдати якомога важких втрат атакувальникам", — пояснив Бен Баррі, старший науковий співробітник з досліджень наземних військових кампаній у Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

За словами представників України, згадана тактика — один із чинників, які сповільнять просування контрнаступу ЗСУ.

Маневрена оборона — підхід не новий і використовувався у Другій Світовій війні, коли армія СРСР перемогла Німеччину в Курській битві 1943 року — одній з найбільших битв східного фронту. Російські війська, судячи з усього, у низці випадків залучити таку тактику в Україні.

Вашингтонські аналітики з "Інституту дослідження війни" останніми кількома днями відзначають маневрену оборону ЗС РФ у районі Роботиного.

"Кілька значних польових укріплень переходили з рук у руки, а російські сили провели кілька успішних обмежених контратак", — зазначають журналісти.

Основа успішного застосування тактики маневреної оборони — виправдане використання військового резерву, який можна кинути в контратаку, зазначив Олексій Мельник, колишній український командир, який нині працює в "Центрі Разумкова".

Російські війська, судячи з усього, кидають елітні десантні підрозділи на оборону в Запорізькій області, вважає Мельник. За його словами, це вказує на те, що у ЗС РФ закінчується резерв.

Майкл Кофман із Carnegie Endowment for International Peace сказав, що сили РФ почали відступати на сотні метрів, а українські сили, зокрема механізовані підрозділи, отримують можливість наростити темп для масштабного наступу. Це, на його думку, може бути ознакою того, що російська стратегія оборони вже дає тріщини.

"Одне з головних питань, яке поки що залишається на порядку денному, — чи зможуть українські військові домогтися прориву. Ще одне питання в тому, як розвиватиметься наступ із теперішнього часу до зими, або протягом усієї зими", — сказав він.

Нагадаємо, що ЗСУ не обов'язково деокупувати Токмак шляхом прямого штурму — українські захисники можуть піти прямо до узбережжя Азова, водночас окупаційне угруповання на заході виявиться відрізаним.

Також повідомлялося, що США негласно переводить Україну на стандарти НАТО. У Вашингтона також є план повної мобілізації українців на випадок, якщо РФ захопить більше територій. Про це пише Politico у своїй публікації від 2 жовтня.