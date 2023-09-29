Токмак, Мелітополь чи Енергодар: як розвиватимуться дії на фронті в холодний період року

Україна не збирається зупиняти контрнаступ на зимовий період. Погіршення погодних умов не призведе до оперативної паузи, яка конче необхідна російському командуванню. Фокус дізнавався, якими можуть бути дії на зимовому фронті та які міста буде звільнено до кінця року.

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Військово-політичне керівництво України запевняє, що в осінньо-зимовий період зупинки контрнаступальних дій на окупованих Росією територіях не відбудеться. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN розповів, що до кінця 2023 року сподівається на великий прорив на фронті.

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ в холодну пору року не зупиниться, але може змінитися його тактика. Замість використання важкої бронетехніки ставку робитимуть на протитанкові комплекси та використання дронів.

Зі свого боку, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", найбільш перспективного на сьогодні, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що погода не стане на заваді в продовженню контрнаступу. За його словами, після дощів ґрунт стане складним для пересування важкої бронетехніки, тому рухатися доведеться малими групами, переважно пішки.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначає, що взимку доведеться рухатися малими ударними групами без важкої бронетехніки Фото: Скриншот

Крім здорового оптимізму, всі ці заяви об'єднує те, що їх було зроблено в інтерв'ю західним ЗМІ, напередодні або під час візиту Зеленського до США. Тому не можна виключати, що вони були частиною певної інформаційної кампанії для західного суспільства. Окрім того, саме тоді відбувалися фінальні погодження щодо передачі Україні комплексів ATACMS.

На Заході перспективи українського контрнаступу в зимовий період оцінюють стримано з поправкою на особливості клімату. 19 вересня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що після того, як ґрунт промерзне, пересування техніки не буде проблемою. Він також зазначив, що Сили оборони України мають стратегічну перевагу на фронті. Цю заяву він зробив після засідання контактної групи з оборони України, більш відомої як "Рамштайн". До слова, на засіданні обговорювалася тема посилення української протиповітряної оборони, питання артилерії та боєприпасів.

Які здобутки контрнаступу 2023 року

В осінньо-зимовий період 2022 року Сили оборони України вступали з лінією фронту довжиною понад 3,7 тис. км. З них 1,5 тис. км — з активними бойовими діями. Тоді готувалися до отримання нового озброєння від Заходу, зокрема нових танків, необхідних для наступальних дій. В командуванні підрахували, що за рік вдалося звільнити з під окупації 40 тис. кв км.

Головні надії покладали на контрнаступ 2023 року, для цього проводили навчання військовослужбовців на новій техніці, створювали нові військові з'єднання. За три місяці контрнаступу на Півдні України вдалося звільнити близько 260 кв км. Цю цифру в ефірі телемарафону озвучила тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Станом на початок вересня 2023 року бойові дії точилися на Херсонському, Авдіївському, Бахмутському, Сіверському та Запорізькому фронтах. Територіально вони знаходяться на півдні та сході України, тому мають дещо відмінні кліматичні умови. Якщо на півдні — це, зазвичай, відносно незначне зниження температури з високою кількістю опадів у вигляді дощу і мокрого снігу, то для сходу — це сильні морози. В обох випадках доведеться діяти на території, де ворог провів інженерні роботи, звів мережу укріплень та поставив мінні загородження.

Артилерія продовжуватиме робити підготовку для переміщення малих груп піхоти в ході зимової кампанії Фото: Генштаб ЗСУ

За словами військового експерта Івана Ступака, відомо про значне збільшення кількості мін на позиціях ворога. Російське командування намагається збити наступальний потенціал сил оборони України та спонукати до затяжної оперативної паузи.

"Просування вперед точно треба чекати. Відомо, що зараз йде активна підготовка штурмових груп саме для дій в умовах пізньої осені — по мокрому ґрунту під дощами. Російське командування очікує оперативної паузи, тому не потрібно їм цього дати. За розвідданими вони проводять максимальне мінування території, в тематичних пабліках говорять про мільйони мін перед позиціями. Але, все це робиться, як то кажуть, з коліс, тому значно відрізнятиметься по якості. До цього ворог мав пів року, щоб спокійно провести всі інженерні роботи", — говорить Фокусу експерт.

Чи піде російська армія на новий наступ

Наразі жоден з фахівців не візьметься спрогнозувати якою буде осінньо-зимова кампанія та яких здобутків чи втрат варто очікувати. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, зимова кампанія залежатиме від того на яких позиціях ми у неї увійдемо. Тому потрібно спостерігати за осінньою кампанією. Взимку варто очікувати дій малими групами за підтримки артилерії, але без важкої броньованої техніки. Також не варто виключати того, що Росія спробує наступати на одному зі східних фронтів, наприклад, на Бахмут чи Куп'янськ. Східні області України з їхнім кліматом підходять для наступу взимку.

"Ворог намагається наступати на всіх лініях зіткнення, щоб перехопити ініціативу, нав'язати позиційні дії та навантажити українські резерви. То що, ми не чуємо в новинах про спроби ворожих штурмів, ще не означає, що вони не відбуваються — вони є постійно", — коментує Ступак.

Своєю чергою військовий експерт Павло Нарожний впевнений, що ворог може спробувати сам перейти в атаку, але у них для цього немає ресурсів. Куп'янсько-Лиманський напрямок деякі експерти називають можливим, але треба зауважити, що там немає ударного угруповання ворога.

Російські війська не полишать спроб свого наступу на Купʼянському напрямку. Але для його успішного розвитку, вони наразі не мають необхідних ресурсів Фото: ТАСС

"За самих песимістичних сценаріїв, ми можемо відійти з позицій за водні перешкоди. Нагадаю, там лісиста місцевість, річки Оскіл та Сіверський Донець, який ворогу доведеться форсувати. Чим закінчується форсування вони добре знають — переправи знищуються разом з технікою та живою силою. Тому розвинути наступ їм не вдасться. Для наступу на тому напрямку потрібно десантно-штурмові війська, артилерію, авіацію, велику кількість танків. Цього всього там немає. Навіть 25 загальновійськова армія, яку перекинули в Україну зараз займається безуспішним латанням "дірок" на Півдні", — пояснює він Фокусу.

Чого чекати на фронті взимку

Іван Ступак говорить, що якою б не була прийдешня зима, розраховувати на важку бронетехніку не доводиться. Значною мірою ситуацію на полі бою змінять ATACMS, передача яких очікується вже найближчим часом. Комплекси дозволять дотягнутися до глибокого тилу ворога, завдати ударів по резервах та складах.

"Характер бойових дій визначатимуть масовані артилерійські удари по позиціях противника, ракетні удари по його тилах та дії малих ударних груп. Сюди потрібно додати дії в тилу ворога. Точно можна прогнозувати збільшення атак по тиловому забезпеченню, інфраструктурі як на території Росії, так і в Криму. Хід бойових дій буде відрізнятися від весняно-літньої кампанії, але дії точно відбуватимуться", — припускає Фокусу Мусієнко.

На думку Павла Нарожного, судячи з ходу бойових дій, основний акцент робиться саме на південний напрямок — Мелітополь, Бердянськ, Токмак. Але справжньою проблемою є те, що українське військо матиме від сили місяць сприятливої погоди, а далі підуть дощі. Треба розуміти, що Південь України — це відкритий степ, тому є проблема в переміщенні військових.

До кінця 2023 року Сили оборони України мають потенціал звільнити Мелітополь, Бердянськ або Енергодар Фото: ЗСУ

"Малоймовірно, що ми будемо штурмувати ці міста — по-перше, там ворожі укріпрайони, які заберуть багато часу і ресурсів, а по-друге, набагато логічніше їх просто обійти, а не йти в лоб. Ворог не протримається довго, якщо його відрізати від логістики, підвозу боєкомплекту, та продуктів. Керівництво країни говорило про два великих міста, що будуть звільнені до кінця року, я думаю, це будуть Мелітополь і Бердянськ або Мелітополь і Енергодар", — говорить експерт.

Нарожний зазначає, якщо розглядати Донецький напрямок, від Авдіївки до Донецька майже подати рукою. Але треба зауважити, що там щільна міська агломерація, тому це означатиме бої в місті. Ворог буде використовувати артилерію та авіацію. Про Маріуполь теж мало що можна говорити, на Волноваському напрямку вже давно немає активних дій.

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