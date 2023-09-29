Токмак, Мелитополь или Энергодар: как будут развиваться действия на фронте в холодный период года

Украина не собирается останавливать контрнаступление на зимний период. Ухудшение погодных условий не приведет к оперативной паузе, которая крайне необходима российскому командованию. Фокус узнавал, какими могут быть действия на зимнем фронте и какие города будут освобождены до конца года.

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Военно-политическое руководство Украины уверяет, что в осенне-зимний период остановки контрнаступательных действий на оккупированных Россией территориях не произойдет. Президент Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что до конца 2023 года надеется на большой прорыв на фронте.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что контрнаступление в холодное время года не остановится, но может измениться его тактика. Вместо использования тяжелой бронетехники ставку будут делать на противотанковые комплексы и использование дронов.

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наиболее перспективной на сегодня, бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что погода не станет помехой в продолжении контрнаступления. По его словам, после дождей почва станет сложной для передвижения тяжелой бронетехники, поэтому двигаться придется малыми группами, преимущественно пешком.

Бригадный генерал Александр Тарнавский отмечает, что зимой придется двигаться малыми ударными группами без тяжелой бронетехники Фото: Скриншот

Кроме здорового оптимизма, все эти заявления объединяет то, что они были сделаны в интервью западным СМИ, накануне или во время визита Зеленского в США. Поэтому нельзя исключать, что они были частью определенной информационной кампании для западного общества. Кроме того, именно тогда происходили финальные согласования по передаче Украине комплексов ATACMS.

На Западе перспективы украинского контрнаступления в зимний период оценивают сдержанно с оглядкой на особенности климата. 19 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что после того, как почва промерзнет, передвижение техники не будет проблемой. Он также отметил, что Силы обороны Украины имеют стратегическое преимущество на фронте. Это заявление он сделал после заседания контактной группы по обороне Украины, более известной как "Рамштайн". К слову, на заседании обсуждалась тема усиления украинской противовоздушной обороны, вопрос артиллерии и боеприпасов.

Какие достижения контрнаступления 2023 года

В осенне-зимний период 2022 года Силы обороны Украины вступали с линией фронта длиной более 3,7 тыс. км. Из них 1,5 тыс. км — с активными боевыми действиями. Тогда готовились к получению нового вооружения от Запада, в частности новых танков, необходимых для наступательных действий. В командовании подсчитали, что за год удалось освободить из-под оккупации 40 тыс. кв км.

Главные надежды возлагали на контрнаступление в 2023 году, для этого проводили обучение военнослужащих на новой технике, создавали новые воинские соединения. За три месяца контрнаступления на Юге Украины удалось освободить около 260 кв км. Эту цифру в эфире телемарафона озвучила тогдашний заместитель министра обороны Анна Маляр. По состоянию на начало сентября 2023 года боевые действия велись на Херсонском, Авдеевском, Бахмутском, Северском и Запорожском фронтах. Территориально они находятся на юге и востоке Украины, поэтому имеют несколько отличные климатические условия. Если на юге — это, как правило, относительно незначительное снижение температуры с высоким количеством осадков в виде дождя и мокрого снега, то для востока — это сильные морозы. В обоих случаях придется действовать на территории, где враг провел инженерные работы, возвел сеть укреплений и поставил минные заграждения.

Артиллерия будет продолжать делать подготовку для перемещения малых групп пехоты в ходе зимней кампании Фото: Генштаб ВСУ

По словам военного эксперта Ивана Ступака, известно о значительном увеличении количества мин на позициях врага. Российское командование пытается сбить наступательный потенциал сил обороны Украины и побудить к затяжной оперативной паузе.

"Продвижения вперед точно надо ждать. Известно, что сейчас идет активная подготовка штурмовых групп именно для действий в условиях поздней осени — по мокрому грунту под дождями. Российское командование ожидает оперативной паузы, поэтому не нужно им этого дать. По разведданным они проводят максимальное минирование территории, в тематических пабликах говорят о миллионах мин перед позициями. Но, все это делается, как говорится, с колес, поэтому будет значительно отличаться по качеству. До этого враг имел полгода, чтобы спокойно провести все инженерные работы", — говорит Фокусу эксперт.

Пойдет ли российская армия на новое наступление

Сейчас ни один из специалистов не возьмется спрогнозировать какой будет осенне-зимняя кампания и каких достижений или потерь стоит ожидать. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, зимняя кампания будет зависеть от того, на каких позициях мы в нее войдем. Поэтому нужно наблюдать за осенней кампанией. Зимой стоит ожидать действий малыми группами при поддержке артиллерии, но без тяжелой бронированной техники. Также не стоит исключать того, что Россия попытается наступать на одном из восточных фронтов, например, на Бахмут или Купянск. Восточные области Украины с их климатом подходят для наступления зимой.

"Враг пытается наступать на всех линиях соприкосновения, чтобы перехватить инициативу, навязать позиционные действия и нагрузить украинские резервы. То, что мы не слышим в новостях о попытках вражеских штурмов, еще не означает, что они не происходят — они есть постоянно", — комментирует Ступак.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный уверен, что враг может попытаться сам перейти в атаку, но у них для этого нет ресурсов. Купянско-Лиманское направление некоторые эксперты называют возможным, но надо заметить, что там нет ударной группировки врага.

Российские войска не оставят попыток своего наступления на Купянском направлении. Но для его успешного развития, они пока не имеют необходимых ресурсов Фото: ТАСС

"При самых пессимистических сценариях, мы можем отойти с позиций за водные преграды. Напомню, там лесистая местность, реки Оскол и Северский Донец, который врагу придется форсировать. Чем заканчивается форсирование они хорошо знают — переправы уничтожаются вместе с техникой и живой силой. Поэтому развить наступление им не удастся. Для наступления на том направлении нужны десантно-штурмовые войска, артиллерия, авиация, большое количество танков. Этого всего там нет. Даже 25 общевойсковая армия, которую перебросили в Украину сейчас занимается безуспешным латанием "дыр" на Юге", — объясняет он Фокусу.

Чего ждать на фронте зимой

Иван Ступак говорит, что какой бы ни была грядущая зима, рассчитывать на тяжелую бронетехнику не приходится. В значительной степени ситуацию на поле боя изменят ATACMS, передача которых ожидается уже в ближайшее время. Комплексы позволят дотянуться до глубокого тыла врага, нанести удары по резервам и складам.

"Характер боевых действий будут определять массированные артиллерийские удары по позициям противника, ракетные удары по его тылам и действия малых ударных групп. Сюда нужно добавить действия в тылу врага. Точно можно прогнозировать увеличение атак по тыловому обеспечению, инфраструктуре как на территории России, так и в Крыму. Ход боевых действий будет отличаться от весенне-летней кампании, но действия точно будут происходить", — предполагает Фокусу Мусиенко.

По мнению Павла Нарожного, судя по ходу боевых действий, основной акцент делается именно на южное направление — Мелитополь, Бердянск, Токмак. Но действительной проблемой является то, что украинское войско будет иметь от силы месяц благоприятной погоды, а дальше пойдут дожди. Надо понимать, что Юг Украины — это открытая степь, поэтому есть проблема в перемещении военных.

До конца 2023 года Силы обороны Украины имеют потенциал освободить Мелитополь, Бердянск или Энергодар Фото: ВСУ

"Маловероятно, что мы будем штурмовать эти города — во-первых, там вражеские укрепрайоны, которые заберут много времени и ресурсов, а во-вторых, гораздо логичнее их просто обойти, а не идти в лоб. Враг не продержится долго, если его отрезать от логистики, подвоза боекомплекта, и продуктов. Руководство страны говорило о двух крупных городах, которые будут освобождены до конца года, я думаю, это будут Мелитополь и Бердянск или Мелитополь и Энергодар", — говорит эксперт.

Нарожный отмечает, если рассматривать Донецкое направление, от Авдеевки до Донецка почти подать рукой. Но надо заметить, что там плотная городская агломерация, поэтому это будет означать бои в городе. Враг будет использовать артиллерию и авиацию. О Мариуполе тоже мало что можно говорить, на Волновахском направлении уже давно нет активных действий.

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