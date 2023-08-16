Война в 2024-м. Почему на Западе начинают готовить планы для Украины на следующий год

Западные аналитики и обозреватели снова вернулись к ходу украинского контрнаступления. На этот раз Украину уже призывая готовиться к новой военной кампании в 2024 году. Фокус узнал, возможно ли контрнаступление в следующем году и каким оно может быть.

Related video

"Поскольку в этом году больших успехов достичь не удалось, планировщики рассматривают, как подготовка и новое оборудование могут изменить баланс на поле боя в Украине весной", — с таким заголовком вышло авторитетное американское издание The Wall Street Journal.

Фантазии западных журналистов

По мнению обозревателей, на Западе беспокоятся, что война в Украине перейдет в формат "трясины", силы обороны будут тратить боеприпасы, технику и живую силу, а недовольство дальнейшей поддержкой от избирателей будет расти.

Исходя из этого авторы отмечают, что к весне следующего года Киеву нужно иметь больше западной техники и опытных военных для успешных контрнаступательных действий.

"Думаю, сейчас в администрации США понимают, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть все свои территории", — цитирует издание бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера.

На самом деле сам материал выглядит как попытка продать красивый кликбейтный заголовок, ведь в тексте нет никаких фактов или официальных комментариев от представителей действующей власти на Западе.

В западных СМИ все чаще отмечают, что украинское контрнаступление идет не по плану, который там представляют Фото: Генштаб ВСУ

Если украинские СМИ уже научились, что военные результаты любят тишину, то для западных журналистов эта тема является источником трафика. Например, в конце апреля 2023 года CNN писало, что Украине нужно ускорить темпы контрнаступления, поскольку она может потерять поддержку. К слову, само контрнаступление тогда еще даже не началось. Уже потом тот же The Wall Street Journal писал, что медленные темпы контрнаступления ВСУ ставят президента США Джо Байдена в неудобное положение. Немецкое издание Bild со ссылкой на непубличный доклад Минобороны ФРГ сообщило, что Силы обороны Украины плохо усваивают тактику. Речь идет о том, что украинские защитники делятся на мелкие подразделения, что приводит к неорганизованности их действий.

Важно

"Плохое" контрнаступление. Почему западные СМИ подыгрывают российской пропаганде

Фокус уже рассказывал, что подобные критические заявления о ходе и результатах контрнаступления оторваны от реальности и имеют лишь составляющую, которая должна влиять на информационное поле. Это своеобразное ведение военных действий в информационном пространстве, чтобы дать противнику искаженное понимание ситуации.

Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу уже успел заявить, что Украина почти исчерпала все военные ресурсы. Об этом он сказал в ходе на XI Московской конференции по международной безопасности. В противовес, американские генералы замечают, что Украина, еще не вводила в действие главные резервы. По словам генерал-майора армии США в отставке и бывшего заместителя помощника генсека НАТО Гордона Дэвиса, украинские военные продолжают приспосабливаться быстрее россиян. Постепенно украинское командование будет привлекать больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО. Об этом он рассказал в той же статье The Wall Street Journal. Сообщается, что подготовку в войсках Альянса прошли более 60 тыс. украинских военнослужащих.

Какие военные планы на 2024 год

Если говорить языком фактов, то на 2024 год Сенат США предварительно одобрил проект оборонного бюджета на 2024 год на рекордные $886 млрд, где предусмотрено и финансирование для Украины. То есть, в случае его окончательного утверждения, Киев будет иметь финансовую и ресурсную поддержку независимо от того, с каким результатом пройдут выборы президента США. В следующем году Украина получит еще пять батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, ожидается начало подготовки пилотов F-16.

Бывший генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе президента Украины Иван Апаршин отмечает Фокусу, что не стоит обращать внимание на критику американских журналистов относительно результатов контрнаступления. Подобные призывы не являются официальными позициями власти.

12 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным Фото: Телеграм Валерия Залужного

"Если честно, то не вижу смысла комментировать заявления журналистов или аналитиков, ведь они не являются официальной позицией Белого дома. Если это будут официальные заявления, тогда можно говорить, что нам дают возможность еще на одну попытку. Пока этого мы не слышим. Контрнаступление не прошло еще своей кульминации, впереди еще минимум два месяца, поэтому давайте подождем. Военно-политическое руководство Украины имеет планы, как максимально результативно закончить военную кампанию в этом году. Украина не имеет такой крепкой экономики, чтобы перекладывать войну на последующие годы", — говорит он Фокусу.

Апаршин обращает внимание на визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакина.

"Я думаю, что он не просто так приезжал к нам", — предполагает собеседник.

Возможно ли победное контрнаступление в 2024 году

Военные эксперты утверждают, что результаты контрнаступления стоит подождать без лишних "измен и побед". Для примера ссылаются на освободительные операции на Харьковщине и Херсонщине в 2022 году. Однако, от войны в 2024 году никуда не деться, считает военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, вероятно, это будет кампания по освобождению Крыма, к которой логично готовиться уже сейчас.

"Надо понимать, что сейчас у нас идет наступление, а не контрнаступление, как говорят. Мы атакуем врага на хорошо подготовленных позициях. Как только мы прорвем так называемую "линию Суровикина", наступление пойдет быстрее, появится реальная возможность выйти на админграницу с Крымом и Азовское побережье. Поэтому, действительно, сейчас логично начинать подготовку к Крымской кампании. По моему мнению, в этом году повторится зима 22-23 года, с позиционными действиями без активных наступательных. Поэтому, абсолютно реалистично, что война продолжится и в 2024 году. На Крымском полуострове враг, как в мышеловке, если мы отрежем сухопутную связь с РФ и уничтожим Крымский мост, то вопрос освобождения только во времени", — говорит Фокусу Нарожный.

Президент Зеленский: "Незаконно построенный мост через Керченский пролив должен быть нейтрализован" Фото: ТАСС

По словам военного эксперта Олега Жданова, на Западе, как и в Украине, оценивают наши огневые возможности. Понятно, что мы вряд ли можем рассчитывать выйти на границы 1991 года в этом году. Поэтому главной целью и достижением нынешней кампании будет выход на побережье Азовского моря. Тогда это наступление будет удачным.

"Перенос войны в Украине на 2024 год, как это ни цинично, но совпадает с планами Белого дома. Там убеждены, что передачей оружия они могут регулировать ход войны в Украине. Напомню, там в следующем году состоятся выборы президента. Стоит учитывать этот фактор, ведь передача необходимого вооружения в полном объеме позволит Украине достичь победы. То есть, может быть использовано в ходе избирательной кампании. Поэтому вполне реально, что победное контрнаступление Украины может состояться уже весной", — рассказал Фокусу Жданов.

Важно