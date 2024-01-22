Звонят из тюрьмы: глава Нацполиции рассказал о самых распространенных схемах мошенничества
Мошенники обманывают семьи военных, которые получают выплаты от государства, рассказал глава Нацполиции Иван Выговский. Отметил, что количество подобных преступлений уменьшается.
Украинцы больше всего страдают от мошенников, которые находятся в местах лишения свободы, но имеют доступ к телефону и таким образом обманывают людей. В 2023 году таких группировок обнаружили 60. Наиболее распространенный обман — продажа в интернет-магазинах несуществующих вещей. О том, как правоохранители справляются с ростом количества мошенничеств рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".
Самая распространенная сфера мошенничества — продажа несуществующих товаров в интернете, подчеркнул Выговский. По его словам, количество подобных преступлений достигает 60%. Также "популярными" являются "звонки из банка" — их 10%.
Глава Нацполиции отметил, что раньше был рост количества мошенничеств в сфере волонтерства — теперь их также стало меньше. Самая распространенная схема — выманивание денег у родственников военных, которые получают различные выплаты от государства.
Выговский признал, что в 2023 году в Украине действительно возросло количество преступлений, связанных с мошенничеством. По его словам, сначала произошел рост: например, в июне ежесуточно регистрировали по 600-650 таких деяний в сутки. Затем, в декабре, обнаружили уменьшение на треть — до 400 в сутки. Вместе с тем, растет результативность работы полицейских, которые разоблачают мошенников.
"У нас есть определенный рост мошенничества. Однако и раскрыто таких преступлений также больше. И мы отслеживаем тенденцию на снижение", — подчеркнул чиновник.
Деятельность Нацполиции — статистика мошенничеств
Отметим, на портале Opendatabot на основе открытых данных об уголовных преступлениях в Украине опубликовали инфографику по делам о мошенничестве — то есть по ст. 190 Уголовного кодекса. Суммарно — это 60 тыс. дел, открытых с января по август 2023 года.
На картинке видно, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество таких преступлений выросло в 1,3 раза, а по сравнению с 2021 годом — почти в 2,5 раза.
На основе опроса Нацбанка, проведенного в октябре 2023 года, на портале выяснили возрастную группу, которая чаще всего сталкивается с мошенниками — это граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Украинцы страдают от четырех самых распространенных видов обмана:
- обман через продажу товаров в интернет — почти 53%;
- обман через "фишинг" (мошеннические ссылки) — 18%;
- взломанные соцсети — 12%;
- выманивание банковских данных через телефон — 10%.
Отметим, ранее Фокус рассказывал, как мошенники обманом снимают средства с банковских счетов украинцев. Злоумышленники получают данные, которые добровольно присылают граждане: мошенники при этом рискуют оказаться за решеткой на срок до 12 лет. Впрочем, юристы признают, что только 20% таких дел доходят до суда.
Напоминаем, в январе стало известно об очередном способе мошенничества: злоумышленники использовали возможности портала для электронной коммерции и "Укрпочты". Кроме того, клиенты почтового сервиса получали СМС-сообщения, при переходе по которыми они теряли деньги.