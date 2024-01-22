Звонят из тюрьмы: глава Нацполиции рассказал о самых распространенных схемах мошенничества

Мошенники обманывают семьи военных, которые получают выплаты от государства, рассказал глава Нацполиции Иван Выговский. Отметил, что количество подобных преступлений уменьшается.

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Украинцы больше всего страдают от мошенников, которые находятся в местах лишения свободы, но имеют доступ к телефону и таким образом обманывают людей. В 2023 году таких группировок обнаружили 60. Наиболее распространенный обман — продажа в интернет-магазинах несуществующих вещей. О том, как правоохранители справляются с ростом количества мошенничеств рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

Самая распространенная сфера мошенничества — продажа несуществующих товаров в интернете, подчеркнул Выговский. По его словам, количество подобных преступлений достигает 60%. Также "популярными" являются "звонки из банка" — их 10%.

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Глава Нацполиции отметил, что раньше был рост количества мошенничеств в сфере волонтерства — теперь их также стало меньше. Самая распространенная схема — выманивание денег у родственников военных, которые получают различные выплаты от государства.

Выговский признал, что в 2023 году в Украине действительно возросло количество преступлений, связанных с мошенничеством. По его словам, сначала произошел рост: например, в июне ежесуточно регистрировали по 600-650 таких деяний в сутки. Затем, в декабре, обнаружили уменьшение на треть — до 400 в сутки. Вместе с тем, растет результативность работы полицейских, которые разоблачают мошенников.

"У нас есть определенный рост мошенничества. Однако и раскрыто таких преступлений также больше. И мы отслеживаем тенденцию на снижение", — подчеркнул чиновник.

Деятельность Нацполиции — статистика мошенничеств

Отметим, на портале Opendatabot на основе открытых данных об уголовных преступлениях в Украине опубликовали инфографику по делам о мошенничестве — то есть по ст. 190 Уголовного кодекса. Суммарно — это 60 тыс. дел, открытых с января по август 2023 года.

На картинке видно, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество таких преступлений выросло в 1,3 раза, а по сравнению с 2021 годом — почти в 2,5 раза.

Уголовные производства за мошенничество Фото: opendatabot

На основе опроса Нацбанка, проведенного в октябре 2023 года, на портале выяснили возрастную группу, которая чаще всего сталкивается с мошенниками — это граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Украинцы страдают от четырех самых распространенных видов обмана:

обман через продажу товаров в интернет — почти 53%;

обман через "фишинг" (мошеннические ссылки) — 18%;

взломанные соцсети — 12%;

выманивание банковских данных через телефон — 10%.

Топ направлений мошенничества в 2023 году Мошенничества в 2023 году — возраст жертв

Отметим, ранее Фокус рассказывал, как мошенники обманом снимают средства с банковских счетов украинцев. Злоумышленники получают данные, которые добровольно присылают граждане: мошенники при этом рискуют оказаться за решеткой на срок до 12 лет. Впрочем, юристы признают, что только 20% таких дел доходят до суда.

Напоминаем, в январе стало известно об очередном способе мошенничества: злоумышленники использовали возможности портала для электронной коммерции и "Укрпочты". Кроме того, клиенты почтового сервиса получали СМС-сообщения, при переходе по которыми они теряли деньги.