Мошенники на OLX придумали новую схему обмана украинцев с помощью "Укрпочты"

Одессит раскрыл детали новой схемы мошенничества, из-за которой он чуть не потерял крупную сумму.

Мошенники придумали новый способ обмана покупателей на OLX. Его жертвой чуть не стал одессит Сергей Кравец, который предупреждает о новой хитрости не добропорядочных продавцов в сторис в соцсети Facebook.

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Мужчина только благодаря своей оперативности не потерял 11 тыс. грн. Теперь он призывает других пользователей платформы OLX быть осторожными при покупке за крупную сумму, даже если они используют "Olx доставку".

Как работает схема

Кравец считает, что ключевую роль в завладении мошенниками его деньгами должно было отыграть то, что сотрудники "Укрпочты" часто не проверяют документы у получателя.

Как рассказал мужчина, на OLX он нашел объявление о продаже смартфона iPhone 12 mini по хорошей цене. Для покупки он решил использовать"OLX Доставку", так как это безопасно и надежно. Продавец согласился, но с отправкой "Укрпочтой". Мужчина оплатил товар и стал ждать посылку.

Параллельно на OLX было выставлено объявление о продаже точно такого же телефона за ту же сумму, что несколько насторожило одессита.

Через некоторое время Кравец получил уведомление о доставке заказа в отделение "Укрпочты" и сразу же пошел его получать. При осмотре посылки оказалось, что вместо айфона в ней лежат сок, "Сникерс" и шоколадка.

Мужчина отказался от посылки. Деньги же за нее вскоре были возвращены на карту.

Однако через несколько дней он случайно встретил сотрудницу почты, которая выдавала ему посылку. Девушка рассказала, что после него в отделение пришел человек с его же номером накладной, и хотел получить его посылку. Когда ему сказали, что за заказом уже приходили, он ушел.

Подстава вся в том, что действительно присылают посылку, а в соцсетях размещают объявление, в котором предлагают людям забрать ее за какие-то деньги с почты. Человек забирает – а на карту мошенников моментально падают ваша сумма за заказ, — объяснил суть схемы мужчина.

"Вот так скорость и оперативность привела к тому, что мы не попали на эту аферу", — говорит Кравец.

Невольными соучастниками аферы становятся также и сотрудники "Укрпочты", когда не проверяют документы, подчеркивает одессит.

"И это урок не только обычным людям – это урок еще и работникам "Укрпочты", – отметил мужчина.

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