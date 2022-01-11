Шахраї на OLX вигадали нову схему обману українців за допомогою "Укрпошти"

Одесит розкрив деталі нової схеми шахрайства, через яку він ледь не втратив велику суму.

Шахраї придумали новий спосіб обману покупців на OLX. Його жертвою ледь не став одесит Сергій Кравець, який попереджає про нову хитрість недоброчесних продавців у сторіс у соцмережі Facebook.

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Чоловік лише завдяки своїй оперативності не втратив 11 тис. грн. Тепер він закликає інших користувачів платформи OLX бути обережними при покупці за велику суму, навіть якщо вони використовують Olx доставку.

Як працює схема

Кравець вважає, що ключову роль у заволодінні шахраями його грошима мало відіграти те, що співробітники "Укрпошти" часто не перевіряють документи в отримувача.

Як розповів чоловік, на OLX він знайшов оголошення про продаж смартфона iPhone 12 mini за чудовою ціною. Для покупки він вирішив використати "OLX Доставку", оскільки це безпечно та надійно. Продавець погодився, але з відправкою "Укрпоштою". Чоловік оплатив товар і почав чекати на посилку.

Паралельно на OLX було виставлено оголошення про продаж точно такого ж телефону за ту ж суму, що насторожило одесита.

Через деякий час Кравець отримав повідомлення про доставку замовлення до відділення "Укрпошти" і одразу пішов його отримувати. Під час огляду посилки виявилося, що замість айфона в ній лежать сік, "Снікерс" та шоколадка.

Чоловік відмовився від посилки. Гроші за неї невдовзі повернули на карту.

Проте за кілька днів він випадково зустрів співробітницю пошти, яка видавала йому посилку. Дівчина розповіла, що після нього у відділення прийшов чоловік з його номером накладної, і хотів отримати його посилку. Коли йому сказали, що по замовлення вже приходили, він пішов.

Основа вся в тому, що справді надсилають посилку, а в соцмережах розміщують оголошення, у якому пропонують людям забрати її за якісь гроші з пошти. Людина забирає – а на карту шахраїв миттєво падає ваша сума за замовлення, – пояснив суть схеми чоловік.

"От так швидкість та оперативність призвела до того, що ми не потрапили на цю аферу", — каже Кравець.

Мимовільними учасниками афери стають також і співробітники "Укрпошти", коли не перевіряють документи, наголошує одесит.

"І це урок не лише звичайним людям – це урок ще й працівникам "Укрпошти", – наголосив чоловік.

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