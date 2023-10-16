Лишение свободы и конфискация имущества: как на самом деле наказывают за карточное мошенничество

В Украине постоянно задерживают участников мошеннических схем, которые воруют средства со счетов граждан. Однако успешных кейсов, когда удается вернуть украденное жертвам мошенничества, крайне мало. К тому же, не все преступники в итоге получают наказание в виде лишения свободы.

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Киберполиция постоянно задерживает группы лиц, занимающихся платежным (карточным) мошенничеством, однако такие дела нечасто доходят до суда из-за отсутствия доказательной базы. Об этом пишет Фокус в новой статье "С карты — в чужой карман. Как воруют деньги с банковских карт и можно ли предотвратить потери".

"Согласно законодательству и судебной практике, в случае, когда владелец банковского счета бессознательно способствовал незаконному завладению собственных денежных средств другими лицами, при открытии уголовного производства важным является доказывание по ст. 190 УКУ наличия состава преступления, в частности: завладение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием; наличие прямого умысла и корыстных мотивов в завладении денежных средств", — рассказала Фокусу юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерия Шавлюк.

По ее словам, обязательным условием признания судом преступления и привлечения к ответственности по ст. 190 УК — это непосредственное участие потерпевшего в передаче денежных средств и добровольность его действий, что отличает такое преступление от кражи, которая предусматривает тайный способ изъятия имущества (ст. 185 УК). Она отмечает: когда списание денежных средств со счета было осуществлено из-за неосознанного распространения информации о банковском счете самим владельцем и, как следствие, состоялась добровольная передача денежных средств мошенникам, следует обращаться в правоохранительные органы для поиска и привлечения к ответственности виновного лица.

Мошенники в конце концов могут получить приговор суда — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, но это имущество не может покрыть потери всех обманутых

"По открытым данным, за последние годы, несмотря на увеличение мошеннических действий и открытие уголовных производств, в суд доходило не более 20% таких дел. Раскрытие мошеннических действий зависит от следующих факторов: достаточное количество доказательств, опыт и квалификация правоохранителей, успешное сотрудничество потерпевшего с правоохранителями, уровень профессиональных навыков адвоката и сотрудничество с ним. Уголовный кодекс Украины предусматривает следующие виды ответственности: штраф, общественные и исправительные работы, ограничение и лишение свободы. Вид примененной ответственности зависит прежде всего от размера завладения имущества", — рассказала юрист. Она сообщила: в случае успешного доказательства виновности, суд применяет такой вид наказания, как лишение свободы и взыскание материального ущерба, причиненного владельцу банковского счета.

Мошенники используют различные способы получения конфиденциальной информации, в том числе, через механизмы социальной инженерии Фото: Pexels

К сожалению, юристы отмечают, что украденные мошенниками деньги почти никогда не возвращаются на счета граждан, которые стали жертвами преступников. Причина — правоохранительные органы задерживают представителей так называемых "офисов", и чаще всего лица, которые там работают, — это лишь исполнители, а все деньги фактически уже направились дальше, и именно эти лица не могут вернуть похищенное. "Почти всегда это потерянные средства, да, ведь правоохранительные органы могут никогда не найти виновного из-за того, что мошенники используют различные способы обеспечения своей анонимности, а взыскать убытки можно только с обвиняемого после вынесения судом решения. Санкция по ст.190 — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, но это имущество не может покрыть потери всех клиентов", — сообщил Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Ранее Фокус писал, что, по информации НБУ, преступникам удалось адаптировать свои мошеннические схемы под актуальную ситуацию в стране. Теперь они обманывают граждан, притворяясь банками или обещая различную финансовую помощь.