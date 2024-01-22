Дзвонять з тюрми: голова Нацполіції розповів про найпоширеніші схеми шахраювання
Шахраї обманюють родини військових, які отримують виплати від держави, розповів голова Нацполіції Іван Вигівський. Наголосив, що кількість подібних злочинів зменшується.
Українці найбільше потерпають від шахраїв, які перебувають у місцях позбавлення волі, але мають доступ до телефону і в такий спосіб обманюють людей. У 2023 році таких угрупувань виявили 60. Найбільш поширений обман — продаж в інтернет-магазинах неіснуючих речей. Про те, як правоохоронці справляються зі зростанням кількості шахрайств розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський у інтерв'ю "РБК-Україна".
Найпоширеніша сфера шахраювання — продаж неіснуючих товарів в інтернеті, наголосив Вигівський. З його слів, кількість подібних злочинів досягає 60%. Також "популярними" є "дзвінки з банку" — їх 10%.
Голова Нацполіції зауважив, що раніше було зростання кількості шахрайств у сфері волонтерства — тепер їх також стало менше. Найпоширеніша схема — виманювання грошей у родичів військових, які отримують різні виплати від держави.
Вигівський визнав, що у 2023 році в Україні дійсно зросла кількість злочинів, пов'язаних з шахраюванням. З його слів, спершу відбулось зростання: наприклад, у червні щодоби реєстрували по 600-650 таких діянь на добу. Потім, у грудні, виявили зменшення на третину — до 400 на добу. Разом з тим, зростає результативність роботи поліцейських, які викривають шахраїв.
"У нас є певний ріст шахрайства. Однак і розкрито таких злочинів також більше. І ми відслідковуємо тенденцію на зниження", — наголосив чиновник.
Діяльність Нацполіції — статистика шахрайств
Зазначимо, на порталі Opendatabot на основі відкритих даних про кримінальні злочини в Україні опублікували інфографіку щодо справ про шахрайство — тобто за ст. 190 Кримінального кодексу. Сумарно — це 60 тис. справ, відкритих з січня по серпень 2023 року.
На зображенні видно, що у 2023 році порівняно з 2022 роком кількість таких злочинів зросла у 1,3 рази, а порівняно з 2021 роком — у майже 2,5 рази.
На основі опитування Нацбанку, проведеного у жовтні 2023 року, на порталі з'ясували вікову групу, яка найчастіше стикається з шахраями — це громадяни віком від 25 до 44 років. Українці потерпають від чотирьох найпоширеніших видів обману:
- обман через продаж товарів в інтернет — майже 53%;
- обман через "фішинг" (шахрайські посилання) — 18%;
- зламані соцмережі — 12%;
- виманювання банківських даних через телефон — 10%.
Зазначимо, раніше Фокус розповідав, як шахраї обманом знімають кошти з банківських рахунків українців. Зловмисники отримують дані, які добровільно надсилають громадяни: шахраї при цьому ризикують опинитись за ґратами на термін до 12 років. Втім, юристи визнають, що лише 20% таких справ доходять до суду.
Нагадуємо, у січні стало відомо про черговий спосіб шахраювання: зловмисники використали можливості порталу з електронної комерції та "Укрпошти". Крім того, клієнти поштового сервісу отримували СМС-повідомлення, при переході з якими вони втрачали гроші.