Дзвонять з тюрми: голова Нацполіції розповів про найпоширеніші схеми шахраювання

Шахраї обманюють родини військових, які отримують виплати від держави, розповів голова Нацполіції Іван Вигівський. Наголосив, що кількість подібних злочинів зменшується.

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Українці найбільше потерпають від шахраїв, які перебувають у місцях позбавлення волі, але мають доступ до телефону і в такий спосіб обманюють людей. У 2023 році таких угрупувань виявили 60. Найбільш поширений обман — продаж в інтернет-магазинах неіснуючих речей. Про те, як правоохоронці справляються зі зростанням кількості шахрайств розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський у інтерв'ю "РБК-Україна".

Найпоширеніша сфера шахраювання — продаж неіснуючих товарів в інтернеті, наголосив Вигівський. З його слів, кількість подібних злочинів досягає 60%. Також "популярними" є "дзвінки з банку" — їх 10%.

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Голова Нацполіції зауважив, що раніше було зростання кількості шахрайств у сфері волонтерства — тепер їх також стало менше. Найпоширеніша схема — виманювання грошей у родичів військових, які отримують різні виплати від держави.

Вигівський визнав, що у 2023 році в Україні дійсно зросла кількість злочинів, пов'язаних з шахраюванням. З його слів, спершу відбулось зростання: наприклад, у червні щодоби реєстрували по 600-650 таких діянь на добу. Потім, у грудні, виявили зменшення на третину — до 400 на добу. Разом з тим, зростає результативність роботи поліцейських, які викривають шахраїв.

"У нас є певний ріст шахрайства. Однак і розкрито таких злочинів також більше. І ми відслідковуємо тенденцію на зниження", — наголосив чиновник.

Діяльність Нацполіції — статистика шахрайств

Зазначимо, на порталі Opendatabot на основі відкритих даних про кримінальні злочини в Україні опублікували інфографіку щодо справ про шахрайство — тобто за ст. 190 Кримінального кодексу. Сумарно — це 60 тис. справ, відкритих з січня по серпень 2023 року.

На зображенні видно, що у 2023 році порівняно з 2022 роком кількість таких злочинів зросла у 1,3 рази, а порівняно з 2021 роком — у майже 2,5 рази.

Кримінальні провадження за шахрайство Фото: opendatabot

На основі опитування Нацбанку, проведеного у жовтні 2023 року, на порталі з'ясували вікову групу, яка найчастіше стикається з шахраями — це громадяни віком від 25 до 44 років. Українці потерпають від чотирьох найпоширеніших видів обману:

обман через продаж товарів в інтернет — майже 53%;

обман через "фішинг" (шахрайські посилання) — 18%;

зламані соцмережі — 12%;

виманювання банківських даних через телефон — 10%.

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Зазначимо, раніше Фокус розповідав, як шахраї обманом знімають кошти з банківських рахунків українців. Зловмисники отримують дані, які добровільно надсилають громадяни: шахраї при цьому ризикують опинитись за ґратами на термін до 12 років. Втім, юристи визнають, що лише 20% таких справ доходять до суду.

Нагадуємо, у січні стало відомо про черговий спосіб шахраювання: зловмисники використали можливості порталу з електронної комерції та "Укрпошти". Крім того, клієнти поштового сервісу отримували СМС-повідомлення, при переході з якими вони втрачали гроші.