В Киеве неизвестный стрелял возле детской площадки, есть раненый (фото, видео)

Стрельба произошла вплотную к площадке, на которой находились дети, свидетельствуют кадры с места событий в Киеве. Фото, сделанные случайным наблюдателем, показывают одного раненого.

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В Киеве неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия посреди двора между многоэтажками. Рядом — детская площадка, на которой были дети. После стрельбы на асфальте осталось пятно крови, минимум один человек пострадал. О стрельбе сообщили в Telegram-канале издания "Телеграф".

Публикация появилась в сети в 19:39 2 сентября. На видео с места событий видно двор между многоэтажками и дорогу, на которой припарковано с десяток автомобилей. В кадр попали шестеро прохожих и двое участников ссоры. Видим мужчин, которые бегают друг за другом, толкаются и ссорятся: один из них — в черной футболке, другой — в розовой. Ссора сопровождается несколькими выстрелами, от которых начинают разбегаться случайные свидетели. Стрельбу устроил мужчина в черной футболке, у него в руках —пистолет. Сначала он стрелял в землю, а потом, вероятно, попал в ногу "собеседнику". На фото, сделанном после завершения инцидента, видно кровавое пятно на асфальте и обоих фигурантов ссоры, которые вместе идут в неизвестном направлении.

Журналисты сообщили, что происшествие произошло в жилом комплексе "Амурский". Вплотную к дороге, по которой бегали неизвестные — площадка, где находились дети и родители. Прозвучало около 10 выстрелов, слышно, как кричали детские голоса. На странице Facebook полиции Киева пока нет комментариев относительно инцидента.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других похожих инцидентах, которые произошли в Киеве. Например, 4 августа в соцсетях появились фото окровавленного мужчины, которого нашли на Русановской набережной. При этом авторы сообщения предполагали, что речь идет о "перестрелке". Вскоре появилась реакция Национальной полиции. Представители правоохранительных органов заявили, что произошла не стрельба, а бытовой конфликт.

18 июня Национальная полиция сообщила о другом чрезвычайном происшествии в столице. Согласно сообщению правоохранителей, неизвестный мужчина подбежал к автомобилю, выстрелил в водителя и скрылся. В кабине находилось два человека — супруги, они не пострадали. Причины стрельбы выясняются, заверили полицейские.

Напоминаем, 30 августа военный юрист объяснил, в каких случаях работники военкоматов имеют право на применение оружия. Перед этим, 27 августа, неизвестный начал стрелять по блокпосту, на котором стоял патруль с военкоматами и полицией.