В Киеве на Русановке произошла драка: в Нацполиции опровергли информацию о стрельбе
В столичном районе Русановка произошел инцидент, который сначала в соцсетях охарактеризовали, как перестрелку. В Нацполиции это назвали бытовым конфликтом.
В воскресенье, 4 августа, на столичной Русановке произошла драка, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, затем новость подхватили Telegram-каналы, пишет "Судебно-юридическая газета".
В соцсетях появились фото, на которых видно окровавленного мужчину и лужи крови на земле. Фото подписали, как "последствия перестрелки в Киеве".
Уже через несколько минут те же соцсети и Telegram-каналы опровергли информацию о перестрелке, ссылаясь на источники в Нацполиции. Также сообщается, что с выстрелами спутали "звуки перфоратора".
Отмечается, что на месте работают медики и правоохранители.
"Выстрелов не было, произошла бытовая драка между соседями", — об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко, с которым связались журналисты, опроверг информацию. "Никто не стрелял и никакого плана перехвата нет", — отметил он.
Пока официального сообщения от Нацполиции нет, как и подробностей об инциденте.
Напомним, 2 августа к двум годам заключения приговорили 36-летнего безработного жителя Киева, который занимался серийными поджогами автомобилей военнослужащих.