В Киеве на Русановке произошла драка: в Нацполиции опровергли информацию о стрельбе

В столичном районе Русановка произошел инцидент, который сначала в соцсетях охарактеризовали, как перестрелку. В Нацполиции это назвали бытовым конфликтом.

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В воскресенье, 4 августа, на столичной Русановке произошла драка, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, затем новость подхватили Telegram-каналы, пишет "Судебно-юридическая газета".

В соцсетях появились фото, на которых видно окровавленного мужчину и лужи крови на земле. Фото подписали, как "последствия перестрелки в Киеве".

Уже через несколько минут те же соцсети и Telegram-каналы опровергли информацию о перестрелке, ссылаясь на источники в Нацполиции. Также сообщается, что с выстрелами спутали "звуки перфоратора".

Отмечается, что на месте работают медики и правоохранители.

"Выстрелов не было, произошла бытовая драка между соседями", — об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко, с которым связались журналисты, опроверг информацию. "Никто не стрелял и никакого плана перехвата нет", — отметил он.

Пока официального сообщения от Нацполиции нет, как и подробностей об инциденте.

Напомним, 2 августа к двум годам заключения приговорили 36-летнего безработного жителя Киева, который занимался серийными поджогами автомобилей военнослужащих.