У Києві на Русанівці сталася бійка: у Нацполіції спростували інформацію про стрілянину

У столичному районі Русанівка стався інцидент, який спочатку у соцмережах охарактеризували, як перестрілку. У Нацполіції це назвали побутовим конфліктом.

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У неділю, 4 серпня, на столичній Русанівці сталася бійка, у результаті якої постраждала людину. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах, потім новину підхопили Telegram-канали, пише "Судово-юридична газета".

У соцмережах з'явились фото, на яких видно закривавленого чоловіка та калюжі крові на землі. Фото підписали, як "наслідки перестрілки у Києві".

Вже через кілька хвилин ті ж соцмережі та Telegram-канали спростували інформацію про перестрілку, посилаючись на джерела у Нацполіції. Також повідомляється, що із пострілами сплутали "звуки перфоратора".

Зазначається, що на місці працюють медики та правоохоронці.

"Пострілів не було, сталася побутова бійка між сусідами", — про це повідомили джерела у правоохоронних органах.

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко, з яким зв'язались журналісти, спростував інформацію. "Ніхто не стріляв і ніякого плану перехоплення немає", — зауважив він.

Поки офіційного повідомлення від Нацполіції немає, як і подробиць про інцидент.

Нагадаємо, 2 серпня до двох років ув'язнення засудили 36-річного безробітного мешканця Києва, який займався серійними підпалами автомобілів військовослужбовців.