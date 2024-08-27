В Луцке неизвестный обстрелял пост охраны ТЦК: есть раненый, что известно

По словам военных, солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

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В ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК и СП. Об этом сообщили на странице Волынского областного ТЦК в Facebook.

"В результате нападения был ранен старший солдат М., который сейчас находится на лечении в госпитале", — сказано в сообщении.

В учреждении заявили, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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Военные отметили, что ТЦК является режимным объектом. А потому в случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение. Военнослужащие, находившиеся на посту охраны, — это люди с боевым опытом. Их после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК.

"Все они — местные, героически ушедшие защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл", — сказано в сообщении.

В ТЦК отметили, что все "любители" стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"До личного состава всех ТЦК донесено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки кончились", — заявили в Волынском областном ТЦК.

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В полиции заявили, что по факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи возбудили уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

"Неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по военнослужащим, несшим службу по охране объекта на посту. Военные открыли ответный огонь. Один военнослужащий ранен, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный скрылся", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в действие была введена специальная полицейская операция, поиски злоумышленника продолжаются.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК. Повестки, сформированные с помощью реестра "Оберіг" и распечатанные, и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу. Соответствующие уточняющие изменения внес Кабмин и утвердил внешний вид документа от ТЦК.

Также напомним, что 21 августа СБУ пришла с обысками в ТЦК и ВВК на Закарпатье. В СМИ сообщили о незаконном содержании людей в подвале ТЦК, но там объяснили, что в подвале размещена рота охраны военкомата.