У Луцьку невідомий обстріляв пост охорони ТЦК: є поранений, що відомо

За словами військових, солдати роти охорони, які в цей час несли службу, діяли рішуче за обставинами та відкрили вогонь у відповідь. Зловмиснику вдалося втекти з місця події.

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У ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК і СП. Про це повідомили на сторінці Волинського обласного ТЦК у Facebook.

"Унаслідок нападу було поранено старшого солдата М., який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі", — ідеться в повідомленні.

В установі заявили, що солдати роти охорони, які в цей час несли службу, діяли рішуче за обставинами і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці.

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Військові зазначили, що ТЦК є режимним об'єктом. А тому в разі загрози життю військовослужбовців, вони відкриватимуть вогонь на ураження. Військовослужбовці, які перебували на посту охорони, — це люди з бойовим досвідом. Їх після поранень перевели на службу в Луцький ТЦК.

"Усі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю від самого початку російського вторгнення. Вони дістали поранення і були переведені на службу в тил", — ідеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що всі "любителі" стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства.

"До особового складу всіх ТЦК донесено, що в разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти скінчилися", — заявили у Волинському обласному ТЦК.

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У поліції заявили, що за фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

"Невідомий відкрив вогонь із невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об'єкта на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець поранений, його доправили до лікарні. Після перестрілки невідомий зник", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив новий вид повісток від ТЦК. Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг" і роздруковані, та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу. Відповідні уточнюючі зміни вніс Кабмін і затвердив зовнішній вигляд документа від ТЦК.

Також нагадаємо, що 21 серпня СБУ прийшла з обшуками в ТЦК і ВВК на Закарпатті. У ЗМІ повідомили про незаконне утримання людей у підвалі ТЦК, але там пояснили, що в підвалі розміщена рота охорони військкомату.