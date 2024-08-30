Работники ТЦК перед использованием оружия должны сделать предупредительный выстрел вверх, — военный юрист

По словам Романа Лихачева, каждый случай использования оружия военным проверяется соответствующими органами. Поэтому военные не всегда хотят использовать оружие.

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Перед выстрелом военнослужащий обязан предупредить об этом. Он должен выстрелить вверх и только потом использовать его. Об этом сообщил военный юрист Роман Лихачев в эфире Киев24.

"Военнослужащий обязан предупредить о применении оружия, сделать выстрел вверх, и в дальнейшем только тогда может применить оружие. Это четко регламентировано уставом", — рассказал он.

Каждый случай применения оружия рассматривается органами Государственного бюро расследования. В таком случае в воинской части проводится служебное по факту применения оружия.

"Поэтому не всегда военнослужащие хотят применять оружие, потому что немало есть приговоров за превышение соответствующих мер обороны", — добавил юрист.

Напомним, ночью 27 августа на пост охраны ОМТЦК и СП во время комендантского часа было совершено нападение. Неизвестный открыл огонь, в результате чего был ранен солдат. В ответ солдаты роты охраны открыли ответный огонь, но преступнику удалось скрыться с места происшествия.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователями Нацполиции открыто уголовно производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего наказываются лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

В ТЦК напомнили, что учреждение — это режимный объект, работники — это военные с боевым опытом. Поэтому в случае угрозы их жизни они будут стрелять в ответ.