Працівники ТЦК перед використанням зброї має зробити попереджувальний постріл вгору, — військовий юрист

За словами Романа Лихачова, кожен випадок використання зброї військовим перевіряється відповідними органами. Тому військові не завжди хочуть використовувати зброю.

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Перед пострілом військовослужбовець зобов'язаний попередити про це. Він має вистрілити вгору і тільки потім використовувати її. Про це повідомив військовий юрист Роман Лихачов в ефірі Київ24.

"Військовослужбовець зобов’язаний попередити про застосування зброї, зробити постріл вгору, та у подальшому лише тоді може застосувати зброю. Це чітко регламентовано статутом", — розповів він.

Кожен випадок застосування зброї розглядається органами Державного бюро розслідування. В такому випадку у військовій частині проводиться службове по факту застосування зброї.

"Тому не завжди військовослужбовці хочуть застосовувати зброю, бо немало є вироків за перевищення відповідних заходів оборони", — додав юрист.

Нагадаємо, вночі 27 серпня на пост охорони ОМТЦК та СП під час комендантської години був здійснений напад. Невідомий відкрив вогонь, в результаті чого був поранений солдат. У відповідь солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, але злочинцю вдалося втекти з місця події.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчими Нацполіції відкрито кримінально провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

В ТЦК нагадали, що установа – це режимний об'єкт, працівники — це військові з бойовим досвідом. Тому в разі загрози їх життю вони стрілятимуть у відповідь.