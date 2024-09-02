У Києві невідомий стріляв біля дитячого майданчика, є поранений (фото, відео)

Стрілянина сталася впритул до майданчика, на якому перебували діти, свідчать кадри з місця подій у Києві. Фото, зроблені випадковим спостерігачем, показують одного пораненого.

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У Києві невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із травматичної зброї посеред подвір'я між багатоповерхівками. Поруч — дитячий майданчик, на якому були діти. Після стрілянини на асфальті залишилася пляма крові, щонайменше один чоловік постраждав. Про стрілянину повідомили у Telegram-каналі видання "Телеграф".

Публікація з'явилась у мережі о 19:39 2 вересня. На відео з місця подій видно подвір'я між багатоповерхівками і дорогу, на якій припарковано з десяток автомобілів. У кадр потрапили шестеро перехожих і двоє учасників сварки. Бачимо чоловіків, які бігають один за одним, штовхаються і сваряться: один із них — у чорній футболці, інший — у рожевій. Сварка супроводжується кількома пострілами, від яких починають розбігатися випадкові свідки. Стрілянину розпочав чоловік у чорній футболці, у нього в руках — пістолет. Спершу він стріляв у землю, а потім, імовірно, влучив у ногу "співрозмовнику". На фото, зробленому після завершення інциденту, помітно криваву пляму на асфальті, та обох фігурантів сварки, які разом прямують у невідомому напрямку.

Журналісти повідомили, що подія сталася в житловому комплексі "Амурський". Впритул до дороги, якою бігали невідомі, — майданчик, де перебували діти та батьки. Пролунали близько 10 пострілів, чути, як кричали дитячі голоси. На сторінці Facebook поліції Києва поки що немає коментарів стосовно інциденту.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші схожі інциденти, які стались у Києві. Наприклад, 4 серпня у соцмережах з'явилися фото скривавленого чоловіка, якого відшукали на Русанівській набережній. Водночас автори допису припускали, що йдеться про "перестрілку". Незабаром з'явилася реакція Національної поліції. Представники правоохоронних органів заявили, що сталася не стрілянина, а побутовий конфлікт.

18 червня Національна поліція повідомила про іншу надзвичайну подію у столиці. Згідно з повідомленням правоохоронців, невідомий чоловік підбіг до автомобіля, вистрелив у водія та втік. У кабіні перебувало двоє осіб — подружжя, вони не постраждали. Причини стрілянини з'ясовують, запевнили поліцейські.

Нагадуємо, 30 серпня військовий юрист пояснив, у яких випадках працівники військкоматів мають право на застосування зброї. Перед цим, 27 серпня, невідомий почав стріляти по блокпосту, на якому стояв патруль із військкомами та поліцією.