Огонь открыли по автомобилю: на Львовщине произошла стрельба, что известно

Об инциденте в городе Шептицкий сообщает депутат Александр Климов и местные паблики. Причины стрельбы устанавливаются.

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В городе Шептицкий (ранее — Червоноград) Львовской области произошла стрельба. По одному из автомобилей города был открыт огонь, сообщил депутат районного совета Александр Климов.

"В Шептицком произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по автомобилю", — написал он.

Александр Климов добавил, что инцидент произошел около 15:30. Сейчас работает следственно-оперативная группа.

На момент написания материала инцидент не комментировали ни местные власти, ни полиция, ни Львовская ОГА.

Отметим, 22 сентября в пресс-службе Нацполиции сообщили, что вооруженный автоматом неизвестный мужчина заскочил в магазин в Обуховском районе на окраине Киева. Там началась стрельба, во время которой получили пострадали люди. Через час мужчину поймали — это был 36-летний местный житель, который ранее отбывал наказание в колонии.

Напомним, по сообщению пресс-службы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области днем 25 сентября двое неизвестных лиц совершили стрельбу в Ингулецком районе, расположенном в южной части Кривого Рога Днепропетровской области. Во время чрезвычайного происшествия получили ранения двое мужчин. Полиция даже объявляла специальные мероприятия для поиска фигурантов. Уже тогда было известно, что фигуранты находятся в розыске, их подозревают в совершении преступления по статье 15 (покушение на уголовное преступление) и статье 115 Уголовного кодекса (убийство, возможное наказание — от 7 до 15 лет заключения).