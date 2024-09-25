В Кривом Роге неизвестные устроили стрельбу, есть жертвы: Нацполиция начала спецоперацию (фото)

В Кривом Роге двое мужчин в возрасте 29 и 31 год получили огнестрельные ранения, сообщила Нацполиция. Перед инцидентом их преследовали неизвестные в двух автомобилях.

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Днем 25 сентября двое неизвестных использовали огнестрельное оружие в Ингулецком районе в южной части Кривого Рога Днепропетровской области. Во время чрезвычайного происшествия получили ранения двое мужчин. Полиция объявила специальную операцию для поиска фигурантов, а пока отыскали только авто, на котором они скрылись. О деталях стрельбы в Кривом Роге пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области рассказала на странице Facebook.

Стрельба в Кривом Роге 25 сентября

Первые сообщения об инциденте с огнестрельным оружием появились в паблике "Свои. Кривой Рог" в 19 час. 25 сентября. Местные жители сообщили, что стрельба произошла три часа назад, около 16 часов. В Ингулецком районе города неизвестные стреляли по автомобилю Skoda и ранили двух человек — водителя и пассажира. Преступники сидели внутри авто марки Renault Traffic белого цвета, сообщили свидетели происшествия. Кроме того, за пострадавшими следили другие злоумышленники, которые были внутри серого Volkswagen Golf.

Стрельба в Кривом Роге — детали инцидента 25 сентября Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

В 19:30 пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области написала, что в регионе начали специальную операцию по поиску преступников. На момент публикации сообщения удалось отыскать автомобиль, на котором они скрылись. Фигуранты находятся в розыске, их подозревают в совершении преступления по статье 15 (покушение на уголовное преступление) и статье 115 Уголовного кодекса (возможное наказание — от 7 до 15 лет заключения).

Правоохранители также сообщили некоторые данные о жертвах. Как выяснилось, им 29 и 31 год: имена и фото не публиковали. Пострадавших доставили в больницу. О возможных причинах нападения информации нет.

В заметке Нацполиции есть фотографии автомобиля Shkoda, в котором сидели жертвы. Видим сквозное пулевое отверстие на двери кабины со стороны водителя.

Стрельба в Кривом Роге — автомобиль, в котором сидели пострадавшие 25 сентября Фото: Национальная полиция

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других случаях применения огнестрельного оружия. Например, 22 сентября неизвестный мужчина зашел в продуктовый магазин в Киеве и начал хаотичную стрельбу из автомата. На видео с места событий видно, как из заведения выбегают люди, а нападающий выходит через несколько минут, неся оружие и наполненный чем-то рюкзак. Через несколько часов полиция его задержала: это был местный ранее судимый местный житель.

Напоминаем, заместитель министра Богдан Драпатый в августе сообщил, сколько огнестрельного оружия может быть на руках у украинцев. Между тем еще один инцидент произошел в столице рядом с детской площадкой: поссорились двое граждан, один из которых начал стрелять из пистолета.